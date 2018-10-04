На ЗабЖД отремонтировано 336,5 км пути с начала путеремонтной кампании

С начала путеремонтной кампании на Забайкальской железной дороге отремонтировано 336,5 км пути, в том числе уложено 299 км бесстыкового пути, выполнена замена 129 комплектов стрелочных переводов. Также произведена смена рельсов на 105,2 км пути.

Напомним, что в 2018 году на полигоне ЗабЖД всеми видами ремонта запланировано обновить 342,9 км пути, выполнить укладку 152 комплектов стрелочных переводов, произвести смену рельсов общей протяженностью 210 км, в том числе расположенных в кривых малого радиуса.

В ходе путеремонтных работ задействованы в общей сложности более 4 тыс. человек, свыше 2,7 тыс. грузовых вагонов, около 240 электровозов и тепловозов, более 130 железнодорожно-строительных машин.

Ремонт пути выполняется с применением технологии «закрытого перегона». Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов на несколько суток и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой путевой техники и специального подвижного состава. При этом по соседнему пути организуется пропуск поездов с уменьшенным интервалом, а также соединенных (сдвоенных) поездов. Технология «закрытого перегона» позволяет обеспечить высокое качество ремонта, значительную экономию времени и материальных ресурсов.