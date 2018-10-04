Добавить статью
Модернизация

Башкирская содовая компания запустила новую линию фасовки пищевой соды

  •  © agrofoodinfo.com

Башкирская содовая компания в рамках инвестиционной программы поэтапной модернизации производства запустила линию фасовки пищевой соды в картонные коробки массой 0,5 кг. Общий объем инвестиций в проект реконструкции производства пищевой соды составляет 1,3 млрд рублей.

Производственная линия позволит создать новую упаковку, которую снабдят удобным клапаном и защитой от просыпания. Как отмечает Башкирская содовая компания, новая упаковка даст возможность предприятию расширить рынки сбыта своей продукции. Сейчас соду от БСК можно найти на прилавках супермаркетов в Германии, Литве, ОАЭ, Китае.

На предприятии была установлена новая линия фасовки «Betti» от компании ECI PACKAGING LTD — ведущего поставщика оборудования для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Она позволит практически полностью исключить ручной труд. Обслуживающий персонал будет задействован непосредственно в управлении самой машиной. Процесс подачи расходных материалов и складирование готовой продукции также будут полностью автоматизированы.

  •  © agrofoodinfo.com

«На производстве пищевой соды ведется крупномасштабная реконструкция, которая рассчитана на несколько этапов. Летом мы реализовали крупный проект по фасовке пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40 кг. Теперь следующий этап — 500-граммовая упаковка. В ближайшее время начнется монтаж второй линии», — рассказывает первый заместитель генерального директора БСК Эдуард Давыдов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://agrofoodinfo.com/news/6263/

Башкирия, модернизация
  • Clausson Clausson
    04.10.1817:04:16

    Вопрос с сырьем уже решили?

    #1074027
    • Human RS Human RS
      04.10.1817:40:09

      С языка сняли     Тоже хотел спросить. Вдруг у кого свежая инфа есть.

      Отредактировано: Human RS~17:40 04.10.18
      #1074045
      • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
        04.10.1819:56:53

        вряд ли… там походу проплатили крепко в свое время чтобы эту гору памятником природы объявить. у эколобби ниточки очччень далеко тянутся.

        #1074087
        • Maksim Starostin
          04.10.1821:36:58

          А если кому-то из экоактивистов горничную подложить? Несовершеннолетнюю    

          У нас в прошлом году пытались СП-2 остановить разговорами про Кургальский заказник и про то, какие невероятно ценные и уникальные виды трав там растут. Но как-то тема не взлетела на федеральный уровень    

          #1074114
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,