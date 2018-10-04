Башкирская содовая компания запустила новую линию фасовки пищевой соды

Башкирская содовая компания в рамках инвестиционной программы поэтапной модернизации производства запустила линию фасовки пищевой соды в картонные коробки массой 0,5 кг. Общий объем инвестиций в проект реконструкции производства пищевой соды составляет 1,3 млрд рублей.

Производственная линия позволит создать новую упаковку, которую снабдят удобным клапаном и защитой от просыпания. Как отмечает Башкирская содовая компания, новая упаковка даст возможность предприятию расширить рынки сбыта своей продукции. Сейчас соду от БСК можно найти на прилавках супермаркетов в Германии, Литве, ОАЭ, Китае.

На предприятии была установлена новая линия фасовки «Betti» от компании ECI PACKAGING LTD — ведущего поставщика оборудования для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Она позволит практически полностью исключить ручной труд. Обслуживающий персонал будет задействован непосредственно в управлении самой машиной. Процесс подачи расходных материалов и складирование готовой продукции также будут полностью автоматизированы.

«На производстве пищевой соды ведется крупномасштабная реконструкция, которая рассчитана на несколько этапов. Летом мы реализовали крупный проект по фасовке пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40 кг. Теперь следующий этап — 500-граммовая упаковка. В ближайшее время начнется монтаж второй линии», — рассказывает первый заместитель генерального директора БСК Эдуард Давыдов.