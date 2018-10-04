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Производство

Уралмашзавод представил первый в России гидравлический экскаватор

  •  © www.midural.ru

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) завершил заводские испытания первого в России гидравлического экскаватора УГЭ-300. Работа над проектом по его созданию началась в 2016 году, 4 октября машину представили широкой аудитории.

УГЭ-300 рабочей массой 300 тонн с ковшом объемом 16 кубических метров оснащен современными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения ее местонахождения, а также автоматизированными режимами работы рабочего оборудования. Предусмотрена и возможность связи с диспетчерским пультом по GSM-каналу. Для комфортной работы машиниста в кабине установлены микроволновая печь, холодильник, умывальник.

Главные преимущества гидравлических машин — автономность и мобильность. За последние 10 лет горнодобывающими предприятиями России закуплено более 1000 импортных машин вместимостью от 4 до 40 кубических метров, в том числе в 2017 году — 351 экскаватор.

  •  © midural.ru

По словам главного конструктора гидравлического экскаватора Андрея Козубского, УГЭ-300 готов конкурировать с импортными машинами.

«Уверен, что совместно с нашим заказчиком — компанией „Стройсервис“, специалисты которой принимали активное участие на всех этапах реализации проекта, — мы создали, действительно, интересную, привлекательную для рынка машину. Мы постарались максимально реализовать опции, которые либо отсутствуют в зарубежных аналогах, либо предлагаются за дополнительную плату», — отметил Андрей Козубский.

В начале ноября текущего года УГЭ-300 будет отгружен в адрес заказчика — угледобывающей компании ЗАО «Стройсервис», где после сборки начнется этап опытно-промышленной эксплуатации.

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http://www.midural.ru/news/list/document137314/

Уралмашзавод, Свердловская область, импортозамещение, спецтехника
  • Clausson Clausson
    04.10.1817:15:49

    микроволновая печь, холодильник, умывальник.

    на следующем этапе будут комплектовать еще женой, а потом детским садом, школой… шучу, не бейте.    

    Отличная машина, внушительная. +

    #1074035
  • Нет аватара dimKC
    04.10.1819:05:58

    Не совсем понял — в заголовке говорится о первом в России гидравлическом экскаваторе. Но гидравлические экскаваторы это те, у которых рабочие органы приводятся гидроцилиндрами. А таких выпускается в России масса. Например ЭГ-12 — работает в разрезе «Кедровский». Да и маленьких полно с объемом ковша 0,5-2 м3

    #1074066
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