«Интерпласт» запустил линию по производству трехслойной трубы

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Компания «Интерпласт» (г. Вологда) произвела оборудование и осуществила запуск экструзионной линии для заказчика в г. Саратове. Линия предназначена для производства трехслойных труб из полипропилена и полиэтилена армированных стекловолокном, диаметром от 20 мм до 60 мм. Выпускаемая продукция будет применяться для строительства трубопровода, доставляющего воду для бытовых и хозяйственных нужд.

Мощность производственной линии составляет 400 кг/ч., 20м\мин для маленьких ПП труб и 300кг\ч для больших ПП труб; 20м\мин для маленьких ПЭНД труб и 400кг\ч для больших ПЭНД труб, но не в бухтах.

Система вакуумной калибрации и охлаждения характеризуется качественной калибровкой и эффективным охлаждением. Охлаждающие ванны изготовлены из нержавеющей стали. Использование отрезного устройства планетарного типа позволяет производить качественную резку труб большого диаметра и толстостенные трубы.

Высокий уровень автоматизации производства не требует большого количества сотрудников. «В линии для производства полипропиленовых труб применяются электротехнические комплектующие только лучших мировых брендов, а система контроля с сенсорным экраном обеспечивает прекрасные взаимоотношения человека и машины», — отмечает производитель оборудования.

Компания «Интерпласт» — производитель промышленного оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс.

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