Энергетиками было зафиксировано историческое событие — Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной.

«В утренние часы, при общей выработке собственной генерации Крымского полуострова 542 МВт, с учетом запущенных в тестовом режиме первых блоков Таврической, Балаклавской ТЭС и первой очереди Сакской ТЭЦ, избыток мощности в объеме 28 МВт предавался в сторону Кубанской энергосистемы по энергомосту „Кубань — Крым“», — сообщило Министерство энергетики Российской Федерации.

Это стало возможным после успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ.

Для выдачи мощности новых станций в установленном порядке были зарегистрированы группы точек поставки генерации и заключены необходимые договоры на присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, первые очереди электростанций допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии.

«В настоящее время идет подготовка документации для проведения аттестации и окончательного ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию», — добавили в министерстве.

Режимно-балансовая ситуация в Крымской энергосистеме оставалась стабильной, максимум потребления пришёлся на 20:00 и составил 912 МВт. Суммарное производство электроэнергии новыми станциями достигало 523 МВт, что составляет более половины вырабатываемой электроэнергии в общем балансе мощности.