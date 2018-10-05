В Иркутской области завершилась реконструкция дороги «Таксимо-Бодайбо»

Участок дороги «Таксимо-Бодайбо» на севере региона ввели в эксплуатацию. Ремонт шел на участке 175-190 километр.

Автодорога IV технической категории обеспечивает связь Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью в районе станции Таксимо (Республика Бурятия).

К реконструкции приступили в 2016 году. Отремонтировали не только дорожное полотно, но и мост через реку Тельму протяженностью 147 метров. Также рабочие установили 40 водопропускных труб. Покрытие переходного типа выполнено из щебеночно-песчаной смеси.