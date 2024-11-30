На БАМе расширили два перегона

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Открытие движения по двухпутной вставке между станциями Огдында и Агней в Республике Бурятия и по вторым путям на перегоне Суринья — Кунерма в Иркутской области стало важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры региона.

Особенностью строительства новой инфраструктуры является сложный климатический режим данных территорий: зимой грунт промерзает на несколько метров, а летом подвержен затоплениям.Для обеспечения безопасности путей строителями возведено 12 мостов и проложено 9 водопропускных труб.В общей сложности в ходе работ уложено 17,2 км железнодорожного полотна, установлено 8 стрелочных переводов, а также протянуты 91 км линий автоблокировки и связи.Модернизация участка Лена — Хани, частью которого являются обновленные перегоны, увеличит его провозную способность к концу 2024 года до 51,2 миллиона тонн.

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