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sergey k 30 ноября 2024, 09:10 Дорожное строительство

На БАМе расширили два перегона

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 © gudok.ru

Открытие движения по двухпутной вставке между станциями Огдында и Агней в Республике Бурятия и по вторым путям на перегоне Суринья — Кунерма в Иркутской области стало важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры региона.

Особенностью строительства новой инфраструктуры является сложный климатический режим данных территорий: зимой грунт промерзает на несколько метров, а летом подвержен затоплениям.Для обеспечения безопасности путей строителями возведено 12 мостов и проложено 9 водопропускных труб.В общей сложности в ходе работ уложено 17,2 км железнодорожного полотна, установлено 8 стрелочных переводов, а также протянуты 91 км линий автоблокировки и связи.Модернизация участка Лена — Хани, частью которого являются обновленные перегоны, увеличит его провозную способность к концу 2024 года до 51,2 миллиона тонн.

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Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1688462

БАМ , Иркутская область, Республика Бурятия, инфраструктура
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    30.11.2409:18:47

    Сколько же ещё много работы!

    #1293186
    • Нет аватара Argonaft
      30.11.2415:04:39

      Здесь просто только новые участки показаны. Хорошо бы ещё показывать толстой линией или другим цветом ранее одвухпученные участки. Тогда будет более понятно. Просто новостей о открытии двух путных участков было много, там поди уже пол БАМа одвухпучено

      #1293204
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