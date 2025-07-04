В Иркутской области запущено двухпутное движение по новому участку БАМа

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На Байкало-Амурской магистрали важные изменения: после внедрения современной цифровой системы управления открыто движение поездов по второму главному пути на перегоне ВСЖД Умбелла — Калакачан в Иркутской области.В ходе реализации проекта строители уложили 9,7 км нового железнодорожного полотна, установили 3 стрелочных перевода, проложили 54 км сетей связи, сигнализации, централизации и блокировки, отсыпали 11,4 тыс. кубометров земляного полотна. Обновленный участок проходит вдоль русла реки Юхтея, поэтому для обеспечения бесперебойного движения было возведено 6 железобетонных мостов и проложен0 8 водопропускных труб. В ноябре 2024 года восточносибирские железнодорожники уложили на данном участке рекордное количество пути 6,5 км за 12 часов. Работы велись сразу с двух направлений без остановки движения поездов. Завершение модернизации линии Лена — Таксимо, на котором находится построенный объект позволит увеличить провозную способность БАМа в направлении Дальнего Востока

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