Распределительный центр «Х5 Ритейл Групп» открылся в Ярославле

Распределительный центр компании «Х5 Ритейл Групп», к которой относятся торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», заработал в Ярославле. Он разместился на территории индустриального парка «Новоселки. Инвестор вложил в проект 2,5 млрд рублей. Создано более 500 новых рабочих мест.

Соглашение о сотрудничестве админисрации Ярославской области с ООО «Х5 Ритейл Групп» подписано в мае на Петербургском экономическом форуме. Документ предусматривает не только создание распределительного центра, но и открытие в Ярославской области 50 продовольственных магазинов сети.

Возможность привозить товары напрямую в распределительный центр сократит расходы местных производителей на логистику и сделает их продукцию конкурентоспособной. Также его открытие позволит расширить географию поставок продукции в другие регионы. Сейчас с «Х5 Ритейл Групп» в Ярославле сотрудничают, в частности, «Ярославский бройлер», «Атрус», хлебозавод № 1, Ярославский комбинат молочных продуктов, «Единство», «Фабрика деликатесов», ТД «Даниловские сыры», «АгриВолга» и др.

Распределительный центр будет обслуживать более 500 магазинов в 140 населенных пунктах Ярославской, Архангельской, Вологодской, Костромской и Ивановской областей.

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