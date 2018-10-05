Строительство кораблей на ССЗ «Залив»
Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о строительстве кораблей и вспомогательных судов для ВМФ России на судостроительном заводе «Залив» в городе-герое Керчь.
1. В сухом доке строятся кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310.
А ещё там «спрятался» гражданский спасатель! :)
2. Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и МРК проекта 22800 «Каракурт»:
3. 4. Строительство патрульных кораблей «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160:
5. Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт»:
6. 7. Строящийся малый ракетный корабль «Циклон»:
Увы, информация о спуске его на воду не подтвердилась.
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