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Своими глазами

Строительство кораблей на ССЗ «Залив»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Предлагаю Вашему вниманию фоторепортаж о строительстве кораблей и вспомогательных судов для ВМФ России на судостроительном заводе «Залив» в городе-герое Керчь.

1. В сухом доке строятся кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310.

А ещё там «спрятался» гражданский спасатель! :)

2. Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и МРК проекта 22800 «Каракурт»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

3. 4. Строительство патрульных кораблей «Павел Державин» и «Сергей Котов» проекта 22160:

  •  © Фото автора (A_SEVER)
  •  © Фото автора (A_SEVER)

5. Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

6. 7. Строящийся малый ракетный корабль «Циклон»:

  •  © Фото автора (A_SEVER)
  •  © Фото автора (A_SEVER)

Увы, информация о спуске его на воду не подтвердилась.

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Крым, Керчь, ССЗ «Залив», патрульный корабль, 22160, Павел Державин, Сергей Котов, МРК, 22800, кабельное судно, 15310, спасательное судно
  • Soviet Assault Soviet Assault
    05.10.1820:27:49

    Спасибо, товарищ!    

    Радость берёт и гордость!

    #1074360
  • Александр Скориков
    05.10.1820:41:53

    Прекрасно, в Крыму должна развиваться промышленность, сельское хозяйство, а не только туризм. Полуостров должен жить полноценной жизнью круглый год, а не от мая до сентября. Хорошо бы увидеть аналогичные репортажи с Моря и СевМаша. Запустили, наконец, новые энергетические мощности, теперь вопрос с водой решить бы.

    #1074370
    • A_SEVER A_SEVER
      05.10.1820:45:29

      и СевМаша
      Вероятно Вы имели ввиду Севморзавод?

      ПО «Севмаш» находится не в Крыму, да и таких репортажей с него ждать не стоит.    

      #1074374
      • Александр Скориков
        05.10.1821:37:14

        Да, на Севмаше не дадут поснимать, скорее всего. Но я имел в виду именно Севморзавод. Читал недавно, что там не все так хорошо, как на Заливе, поэтому и спросил. Но кран там заложили недавно, тем не менее.

        #1074385
        • A_SEVER A_SEVER
          05.10.1821:42:26

          там не все так хорошо, как на Заливе

          Так и на «Заливе» до «всё хорошо» ещё далеко — за 4 года завод не спустил на воду ни одного заказа, не говоря уже о передаче заказчику.

          #1074387
  • Нет аватара seregin-s1
    05.10.1821:32:17

    «Свиягу» (изначально судно называлось «Волга») и «Вятку» заложили на Зеленодольском заводе им. Горького 6 января 2015 года. Передать их планировали в 2018 и 2019 году соответственно…вправо как всегда.

    #1074380
    • A_SEVER A_SEVER
      05.10.1821:36:07

      А откуда информация, что «Волга» стала «Свиягой»?

      #1074383
      • диегоамиго диегоамиго
        05.10.1821:48:44

        В отчете Зеленодольска так обозвали.

        Нашел: sdelanounas.ru/blogs/109441/

        Отредактировано: диегоамиго~21:53 05.10.18
        #1074389
        • A_SEVER A_SEVER
          05.10.1821:55:24

          В отчете Зеленодольска так обозвали
          Но двух «Свияг» одновременно в составе ВМФ быть не может.

          Значит, или переименовали плавдок, а его имя дали одному из кабельных судов, или Зеленодольск ошибся в своём годовом отчёте.

          #1074392
          • диегоамиго диегоамиго
            05.10.1822:01:06

            Во всяком случае на летних фотках 2017 на борту четко написано «Волга». Да и на собственной фотке дока указано «Свияга».    

            Отредактировано: диегоамиго~22:04 05.10.18
            #1074394
            • A_SEVER A_SEVER
              05.10.1822:06:30

              на летних фотках 2017 на борту четко написано «Волга».
              С прошлого года ничего не изменилось.    

              Если открыть первое фото в полном размере, то можно прочитать названия судов.

              #1074395
  • диегоамиго диегоамиго
    05.10.1821:45:47

    Спасатель в доке это тот который раньше восточнее паучков стоял?

    П.С. Долгожданные фотки…    

    #1074388
    • A_SEVER A_SEVER
      05.10.1821:51:30

      Спасатель в доке это тот который раньше восточнее паучков стоял?
      Да.

      Ух и здоровые эти кабельные суда, на их фоне спасатель совсем потерялся.    

      #1074390
    • A_SEVER A_SEVER
      05.10.1822:00:55

      Долгожданные фотки
      Первые качественные фото с «Залива» в прошлом году опубликовал Рогозин, я стал вторым.

      #1074393
  • Владислав Черноморский
    05.10.1822:12:37

    С Каракуртами можно не торопиться — движков нет и в ближайший год не предвидится.(

    #1074396
    • A_SEVER A_SEVER
      05.10.1822:19:06

      движков нет и в ближайший год не предвидится
      Несколько лет назад была проблема с производством артустановок А-190, но её решили.

      Проблему производства дизельных двигателей и редукторов на «Звезде» тоже решат.

      #1074397
      • NaSa NaSa
        05.10.1822:46:50

        Решат, но только в приоритете дальняя зона, а каракурты на Звезде поставили в самый конец очереди.

        #1074399
        • A_SEVER A_SEVER
          05.10.1822:52:18

          в приоритете дальняя зона
          Тогда где редукторы для фрегатов?

          По ним сроки плывут «вправо» так же, как по дизелям для тральщиков и МРК.

          #1074402
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