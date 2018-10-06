Производство полиуретановых изделий запущено в Набережных Челнах

Компания «Полихим Системс» (Германия) запустила производство полиуретановых изделий в индустриальном парке «Мастер», г. Набережные Челны. Инвестиции в производство составили около 70 млн рублей.

В конце весны на предприятии получили первую производственную линию, смонтировали и запустили ее в работу. Затем написали ТУ, получили сертификаты на часть продукции.

«Полихим Системс» — один из лидеров по производству полиуретановых систем в Европе. Предприятие занимается полиуретановой химией, бумажно-целлюлозным производством и выпуском сложных полиэстеров, экспортирует 35% продукции. Челнинская «дочка» компании — единственное предприятие «Полихим Системс» в России.

«Сейчас мы производим опытные образцы и испытания для наших потребителей, — рассказал руководитель предприятия Евгений Федулов. — Есть крупные покупатели, мы с ними тесно взаимодействуем по испытаниям образцов. Раскрывать их имен не буду, работаем под индивидуальный заказ. На данный момент есть заказчики, которые готовы брать крупными партиями, как только мы нормально отладим технологию и синхронизируем ее с их требованиями».

Всего планируется запустить три производственные линии, мощность производство которых составит 6 тыс. тонн полиуретановой продукции в год. Ввиду высокой автоматизации большого увеличения штата не предвидится. На данный момент на заводе работают 20 человек с заработной платой выше 40 тысяч рублей.

В будущем в Набережных Челнах «Полихим Системс» планирует строительство предприятия по производству полиэфиров.

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