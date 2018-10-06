Новинка от «Уральского завода спецтехники»: тросовый КМУ АНТ

До недавнего времени в ассортименте «Уральского завода спецтехники» были только гидравлические КМУ АНТ, теперь же для заказа стала доступна новая модель тросового крана-манипулятора серии АНТ — 15-5ТЛ.

КМУ АНТ 15-5ТЛ предназначена для производства погрузочно-разгрузочных и строительно- монтажных работ, а также для толкания или забивания объектов, крепления грузов на стреле, волочение груза по земле.

КМУ производства «Уральского завода спецтехники» эксплуатируется без каких-либо неполадок в температурном режиме от -40°C до +40°C, а также при уклоне площадки не более 3°. В это время допускается наклон КМУ АНТ 15-5ТЛ, при max грузовом моменте, в 5°.

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Свое широкое применение они нашли в дорожном и жилищном строительстве, где с их помощью проводят погрузочно-разгрузочные работы, даже через препятствия: стены, заборы или ограждения.

КМУ АНТ 15-5ТЛ имеет меньше систем, гидравлических трубок и рычажно-сочлененных конструкций в сравнении с гидравлическими КМУ. Всё это дает значительно повышает надежность и ремонтопригодность конструкции. Самое главное — подъем и спуск груза строго вертикально, чего нельзя добиться на манипуляторах другого типа. Груз, перемещаемый с помощью троса, можно опускать намного ниже уровня земли. Благодаря чему тросовый манипулятор незаменим при работе в колодцах и с подземными коммуникациями.