Уральский завод в 2024 году выпустил новые модели плунжерных насосов и КМУ

В 2024 году Уральский Завод Подъемных Механизмов, расположенный в г. Миас Челябинской области, с 2021 года серийно выпускающий поршневые и плунжерные насосы, запустил в производство две новые модели плунжерных насосов.

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В ноябре 2024 года заводом был представлен плунжерный насос 3ПН-40 мощностью 180 л.с. с редуктором, а также шевронной передачей, что способствовало достижению КПД до 99 процентов и увеличению срока службы изделия. Насос преднаначен для комплектации цементировочных установок, изготавлеваемых Уральским заводом спецтехники.

Новая модель имеет возможность изготовления с различными диаметрами плунжеров, а также различным расположением приводного вала (на правую или левую сторону насоса).

© uzst.ru

В августе 2024 года УЗПМ запустил производство новой модели плунжерного насоса УЗПМ НПМ-32К массой 1900 кг и мощностью 132 кВт, предназначенной для нагнетания агрессивных жидкостей при кислотной обработки скважин.

Ранее заводом был освоен выпуск двух моделей плунжерных насосов.

© kmu-ant.ru

1. Трехплунжерных насосов одностороннего действия УЗПМ НПМ-32 с редуктором, предназначенных для цементировочного агрегата.

© kmu-ant.ru

2. Плунжерных поршневых насосов УЗПМ НПЦ-32 мощностью 108 кВт и массой 2800 кг, предназначенных для цементировочного агрегата.

© kmu-ant.ru

В конце декабря 2024 года «УЗПМ АНТ» представил новую крано-манипуляторную установку АНТ 21-5ТЛ с тросовым механизмом. Максимальный вылет стрелы установки достигает 20 метров, а грузоподъемность 8 тонн (на минимальном рабочем вылете) и 450 кг на максимальной высоте стрелы.

Новая КМУ стала 14 моделью в линейке тросовых КМУ, выпускаемых предприятием.

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