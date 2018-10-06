Казанский крановый завод «Гертек» произвел монтаж кранов на заводах в Казахстане

Для нефтеперерабатывающего предприятия в г. Актобе в Республику Казахстан, был произведен и смонтирован кран мостовой двухбалочный опорный с кабиной грузоподъемностью 16,0 тонн.

Также в г. Актобе в Республике Казахстан, на предприятие по производству товарного бетона и ЖБИ изделий, были доставлены и смонтированы краны мостовые опорные однобалочные КМОО-3-А-10,0-12,8-6,0-У3-380 в количестве 2х единиц.

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