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Экспорт

Казанский крановый завод «Гертек» произвел монтаж кранов на заводах в Казахстане

  •  © gertek.ru

Для нефтеперерабатывающего предприятия в г. Актобе в Республику Казахстан, был произведен и смонтирован кран мостовой двухбалочный опорный с кабиной грузоподъемностью 16,0 тонн.

Также в г. Актобе в Республике Казахстан, на предприятие по производству товарного бетона и ЖБИ изделий, были доставлены и смонтированы краны мостовые опорные однобалочные КМОО-3-А-10,0-12,8-6,0-У3-380 в количестве 2х единиц.

  •  © gertek.ru
  •  © gertek.ru
  •  © gertek.ru

www.gertek.ru/novosti/kranovoe_oborudovanie/kazanskij_kranovyj_zavod_gertek_proizvel_montazh_kranov_v_g_aktobe/

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http://www.gertek.ru/novosti/kranovoe_oborudovanie/kazanskij_kranovyj_zavod_gertek_proizvel_montazh_kranov_v_g_aktobe1/

Гертек, Казахстан
  • Антон Храмов Антон Храмов
    06.10.1817:23:23

    У нас такие установлены. К сожалению сравнить с современными не могу, но по сравнению с теми кранами, что у нас стояли со времен СССР — это очень большой шаг вперед.

    Не всё мне нравится в монтаже, но тут не к фирме изготовителю претензии, а к нашим механикам, которые отказываются от пуско/наладки и монтируют всё сами.

    Например, у нас в основном краны до 5 тонн, длинной пролета 18 метров, без кабины то есть с пультом. Изготовитель провод пульта, разумеется, делает с запасом и вот при монтаже наши механики подключают его как есть, а излишек сворачивают петлей на пультом и стягивают стяжками. Когда я прошу либо обрезать кабель в размер, либо спрятать петлю в коробку на кране, они утверждают что есть какие то правила которые это запрещают. Самому искать правила лень, поэтому так у нас краны с петлями и висят.    

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