Казанский крановый завод «Гертек» произвел монтаж кранов на заводах в Казахстане
Для нефтеперерабатывающего предприятия в г. Актобе в Республику Казахстан, был произведен и смонтирован кран мостовой двухбалочный опорный с кабиной грузоподъемностью 16,0 тонн.
Также в г. Актобе в Республике Казахстан, на предприятие по производству товарного бетона и ЖБИ изделий, были доставлены и смонтированы краны мостовые опорные однобалочные КМОО-3-А-10,0-12,8-6,0-У3-380 в количестве 2х единиц.
www.gertek.ru/novosti/kranovoe_oborudovanie/kazanskij_kranovyj_zavod_gertek_proizvel_montazh_kranov_v_g_aktobe/
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
06.10.1817:23:23