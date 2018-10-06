В Ростовской области открыт детский сад на 220 мест

В г. Белая Калитва состоялось открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Садко» на 220 мест.

В детском саду построены в соответствии с современными требованиями групповые помещения, медицинский блок, актовый зал, пищеблок, оснащенные современной технологическим оборудованием, мебелью, игровым оборудованием.