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Детские сады и школы

В Ростовской области открыт детский сад на 220 мест

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В г. Белая Калитва состоялось открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Садко» на 220 мест.

В детском саду построены в соответствии с современными требованиями групповые помещения, медицинский блок, актовый зал, пищеблок, оснащенные современной технологическим оборудованием, мебелью, игровым оборудованием.

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http://bkobr.ru/press-centr/novosti/1330-informatsiya-ob-otkrytii-munitsipalnogo-byudzhetnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskogo-sada-kombinirovannogo-vida-2-sadko

Ростовская область, новый детсад
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