В Ростовской области открыт детский сад на 220 мест
В г. Белая Калитва состоялось открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Садко» на 220 мест.
В детском саду построены в соответствии с современными требованиями групповые помещения, медицинский блок, актовый зал, пищеблок, оснащенные современной технологическим оборудованием, мебелью, игровым оборудованием.
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христианин
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