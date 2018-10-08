Реконструкция Горьковского направления Московской железной дороги
В Москве продолжается реконструкция Горьковского направления Московской железной дороги.
В минувшее воскресенье был введён в эксплуатацию новый участок главного пути от строящейся станции «Карачарово» до платформы «Новогиреево», по которому теперь следуют пригородные электропоезда из Москвы, а на освободившийся участок пути было перенесено движение поездов в сторону Москвы. В результате изменения схемы движения пригородных электропоездов была открыта для пассажиров новая береговая платформа на станции «Кусково» (старая островная платформа сейчас проходит реконструкцию), а у новой островной платформы «Чухлинка» теперь останавливаются электрички обоих направлений — и следующие в Москву, и из Москвы.
Следующим этапом реконструкции этого направления Московской железной дороги будет открытие новой станции «Карачарово».
1. Новая береговая пассажирская платформа станции «Кусково»:
2. Реконструкция старой островной платформы станции «Кусково»:
3. Новая островная платформа «Чухлинка»:
4. Схему движения поездов изменили, не дожидаясь полного завершения работ — крыша новой платформы ещё не закончена, слева идёт строительство нового вестибюля:
Фото автора, 7 октября 2018 года.