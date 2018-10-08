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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Красногорске открыли второй в Подмосковье детский технопарк «Кванториум»

  •  © krasnogorsk-adm.ru

Технопарк для детей открыли в подмосковном Красногорске 22 сентября в День округа.

Красногорский «Кванториум» — второй в Московской области, первый работает в Королеве. Он рассчитан на 800 детей в год. Дети бесплатно могут заниматься разными направлениями технического творчества в лабораториях «Аэроквантум», «Космоквантум», «Дополненная реальность» и других.

  •  © krasnogorsk-adm.ru
  •  © krasnogorsk-adm.ru
  •  © krasnogorsk-adm.ru

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https://krasnogorskriamo.ru/article/200295/v-krasnogorske-otkryli-vtoroj-v-podmoskove-detskij-tehnopark-kvantorium.xl

Московская область, кванториум
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