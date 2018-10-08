В Красногорске открыли второй в Подмосковье детский технопарк «Кванториум»
Технопарк для детей открыли в подмосковном Красногорске 22 сентября в День округа.
Красногорский «Кванториум» — второй в Московской области, первый работает в Королеве. Он рассчитан на 800 детей в год. Дети бесплатно могут заниматься разными направлениями технического творчества в лабораториях «Аэроквантум», «Космоквантум», «Дополненная реальность» и других.
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