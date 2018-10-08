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На Сахалине собрали первый урожай лука, выращенного по японской технологии

  •  © admin.citysakh.ru

Совхоз «Тепличный» получил почти 200 тонн лука с 5 гектаров открытого грунта, что в 2,4 раза больше,чем в прошлом году.

В этом году мы посадили несколько различных гибридов лука, чтобы определить, какие из них больше подходят для нашего климата. Несмотря на холодное лето, считаем эксперимент удачным. Впервые лук в островном регионе выращен в промышленных масштабах,  — отмечает главный инженер предприятия Александр Сметанин.

Прежде совхоз использовал капустопосадочные машины, перенастраивая их под особенности лука. Как отметили в «Тепличном», это была малоэффективная технология из-за низкой плотности посадки и малой урожайности.

В этом году было куплено новое эффективное оборудование: машина по посеву семян, высадке рассады в поле, а также линия по промывке кассет после этого процесса. Комплекс, приспособленный к климатическим условиям Сахалина, позволил увеличить количество рассады без расширения посадочных площадей.

АО «Совхоз «Тепличный» — крупнейшее в Сахалинской области и на Дальнем Востоке предприятие по производству овощной продукции защищённого грунта. В теплицах на площади 10 гектаров здесь ежегодно выращивают более 6 000 тонн овощей, кроме того, на 192,5 гектара открытого грунта — около 4 000 тонн овощей и 3 000 тонн картофеля.

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https://citysakh.ru/news/68318

Сахалинская область, сельское хозяйство,
  • Сергей Усов Сергей Усов
    08.10.1806:42:41

    Что же это за японская технология? Написано, а не отражено в теме… Интересно же!

    #1075033
    • Нет аватара Kostya
      08.10.1807:29:18

      Это технология называется купить всю технику у Японии!

      #1075037
    • Нет аватара AlexCrazy
      08.10.1813:40:13

      ну технология там не осбобо сложная и применяется повсеместно — это выращивание лука из рассады которую вырастили в кассетах. теплицы у хозяйства есть потому экономится теплое время когда можно в открытом грунте растить лук .

      раньше они юзали для посадки расады машину по посадке капусты — но не особо видать хорошо работала — потому купили у япов машину для посадки расасады лука из кассет. по сути автоматизировали самую большую часть труда — посадка из кассет. Потому как часто в других хозяйствах эту часть работы отдают на оутсорс — то есть нанимают на посадку работников .

      ну, а рост урожайности скорее всего исходит или применения новых семян, уже предварительно отработанных в опытном хозяйстве и наверное увеличения плотности засева саженцами — все же машина для посадки капусты делает менее плотный засев .

      Можете найти в сети машинку — ее фотки — там что-то размером с квадроцикл — та что для посадки рассады из кассет — думаю именно миниатюризация(большая плотность засева) и увеличила сбор с гектара.

      #1075110
    • Нет аватара Strompok
      08.10.1813:45:59

      Рабочая совесть — твой главный контролер!

      1. Если тебе пришла кака с предыдущего этапа от твоего товарища, то отложи ее и доложи начальству.

      2. Если в процессе работы ты сам сделал каку, то не отправляй ее дальше, а отложи и доложи начальству.

      3. Постоянно совершенствуй свой участок работы по принципу: «совмещать, сокращать, упрощать».

      С 4 штук до 10. Меньше людей, меньше площадь под сборку, меньше брака.

      И главное! Все это практически бесплатно)

      ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/D-7s3sEUbac

      Отредактировано: Strompok~13:59 08.10.18
      #1075111
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