На Сахалине собрали первый урожай лука, выращенного по японской технологии

Совхоз «Тепличный» получил почти 200 тонн лука с 5 гектаров открытого грунта, что в 2,4 раза больше,чем в прошлом году.

В этом году мы посадили несколько различных гибридов лука, чтобы определить, какие из них больше подходят для нашего климата. Несмотря на холодное лето, считаем эксперимент удачным. Впервые лук в островном регионе выращен в промышленных масштабах, — отмечает главный инженер предприятия Александр Сметанин.

Прежде совхоз использовал капустопосадочные машины, перенастраивая их под особенности лука. Как отметили в «Тепличном», это была малоэффективная технология из-за низкой плотности посадки и малой урожайности.

В этом году было куплено новое эффективное оборудование: машина по посеву семян, высадке рассады в поле, а также линия по промывке кассет после этого процесса. Комплекс, приспособленный к климатическим условиям Сахалина, позволил увеличить количество рассады без расширения посадочных площадей.

АО «Совхоз «Тепличный» — крупнейшее в Сахалинской области и на Дальнем Востоке предприятие по производству овощной продукции защищённого грунта. В теплицах на площади 10 гектаров здесь ежегодно выращивают более 6 000 тонн овощей, кроме того, на 192,5 гектара открытого грунта — около 4 000 тонн овощей и 3 000 тонн картофеля.