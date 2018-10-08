ЭОС и партнеры представили сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением

Известные российские вендоры, в числе которых и компания ЭОС, стали инициаторами разработки первого в России сервера на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С», использующего систему погружного жидкостного охлаждения. Созданный в качестве демонстрационного образца серверный кластер был предназначен для портирования на него софтверных технологий сразу нескольких разработчиков и позволил показать работу полностью отечественных комплексных решений на российской аппаратной платформе. Впервые этот образец был публично продемонстрирован на прошедшей 11-13 сентября 2018 г. выставке «Импортозамещение».

Сервер на базе четырех процессоров «Эльбрус-8С» был объединен в кластер с аналогичным сервером на основе четырехъядерных процессоров «Эльбрус-4С». Для отвода тепла использована технология погружного охлаждения: кластер полностью помещен в бокс с диэлектрической (то есть не проводящей ток) жидкостью (в данном случае — масло). Погружение всех нагревающихся компонентов в жидкий теплоноситель имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с воздушным охлаждением. Это и экономия места для размещения вычислительных комплексов, и значительное снижение уровня шумов от работы устройства, и существенное снижение энергозатрат (некоторые эксперты считают, что использование такой технологии поможет сэкономить до 95% электроэнергии, обычно используемой для охлаждения).

На созданный кластер были установлены программные продукты компаний «1С» (разработчик 1С:Предприятие), Postgres Professional (разработчик СУБД Постгрес Про), «Новые облачные технологии» (разработчик «Моего офиса»), Spirit (создатель программного продукта VideoMost), InfoWatch (разработчик смартфона с доверенной прошивкой и программного продукта «Трафик монитор»), ЭОС (разработчик систем управления документами). Эти программные продукты и аппаратная составляющая стали основой для единых полностью импортозамещающих комплексов, разработанных в рамках концепции «Деловые отечественные решения (ДОР)»: универсальное рабочее место чиновника и комплекс по оказанию госуслуг. Коллективный стенд АРПП «Отечественный софт» на выставке «Импортозамещение», где показывались эти разработки, стал одним из самых масштабных среди всей экспозиции по площади и числу представленных компонентов единой системы и привлек внимание наибольшего числа посетителей.

«Использование погружного охлаждения значительно расширяет область применения тех решений, что мы показали на выставке. Снижение энергозатрат — существенная выгода, но важнее всего, что подобные комплексы можно устанавливать в любом помещении, при любом климате. Не требуется специальных мер по кондиционированию воздуха, очистке его от пыли, специального температурного режима. Шум от работы такого кластера минимальный, не сравним с шумами от серверов, охлаждающихся с помощью вентиляторов, и рядом с ним можно спокойно работать. Для нас, для компании ЭОС, важно, что на прошедшей выставке „Импортозамещение“ мы смогли предложить готовые к внедрению отечественные комплексные решения для автоматизации деловых функций. Эти решения созданы в рамках проекта ДОР — отечественные прикладные системы для автоматизации деловых процессов на отечественной компьютерной технике под управлением отечественной операционной системы с использованием отечественной СУБД. На базе этих решений можно автоматизировать организации любого масштаба от маленькой до региона. Особо хочется отметить возможность создания мобильных центров организации государственных услуг в труднодоступных территориях, в том числе с экстремальным климатом. При этом функциональность, надежность и защищенность таких систем очень высока», — рассказала директор по маркетингу ЭОС Елена Иванова.