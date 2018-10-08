Клинцовский автокрановый завод в Брянской области начал строительство цеха металлоконструкций

21 сентября, в день 90-летия АО «Клинцовский автокрановый завод», состоялась торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства цеха по производству металлоконструкций новой продуктовой линейки предприятия.

Продукция нового цеха будет востребована вооруженными силами Российской Федерации, нефтяными, газовыми и нефтегазосервисными организациями.

«Клинцовский автокрановый завод» — это одно из самых крупных предприятий по производству грузоподъемной техники на территории России и СНГ. Завод производит современные автомобильные и гусеничные краны. Сегодня АО «Клинцовский автокрановый завод» — одно из самых динамично развивающихся предприятий в автомобильном краностроении России. Об этом говорят объемы ежегодного выпуска автокранов «Клинцы».

АО «КАЗ» на протяжении многих лет производит линейку моделей автомобильных кранов «Клинцы», нашедших широчайшее применение во всех спектрах промышленности не только России и стран СНГ, но и многих государств дальнего зарубежья. Надежные и эффективные автокраны «Клинцы», часто и с успехом эксплуатируемые в самых суровых условиях работы, по праву завоевали признание и популярность.