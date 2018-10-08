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Армия и Флот

На вооружение Сахалинского объединения ВВО поступила партия КРУС «Стрелец»

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В разведывательные подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Сахалинской области, поступила партия современных разведывательных комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

Комплекс обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Аппаратура оснащена системой опознавания «свой-чужой», может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

КРУС «Стрелец» значительно повысит возможности подразделений округа на Сахалине. Кроме того, он удобен в работе и совместим с боевой экипировкой «Ратник».

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12198891@egNews

Армия, ВВО, КРУС Стрелец, Ратник, Сахалинская область
  • Clausson Clausson
    09.10.1800:37:28

    Хорошая штука. Безусловный плюс. Как «плюс» все, что связано с обороноспособностью нашей страны.

    Единственное, что всегда внутренне напрягает, так это все эти электронные гаджеты в армии. НЕТ! Конечно это отлично — гаджеты дают дополнительные возможности в бою. Но как бы это выразить… Ну вот хотя бы так сформулирую: не разучатся ли артиллеристы считать в уме, не забудут ли таблицы поправок (которые сейчас «зашиты» им прямо в мозг)? Ведь понятно, что вывести из строя электронику противника намного проще чем сделать не функциональным воина-человека. Да и побеждают не гаджеты, а люди. Не знаю, верно ли меня понимают, но как-то так.

    В общем, есть обоснованные данные, что калькуляторы отучили школьников считать в уме. И есть опасения, что гаджеты ухудшат навыки солдат и офицеров если придется сражаться без них.

    Отредактировано: Clausson~00:39 09.10.18
    #1075256
    • Нет аватара AlexCrazy
      09.10.1809:14:22

      человека вывести из строя в разы проще чем защищенный гаджет тем более военный. думаю что если в 10метрах бахнет ОФС то от солдатиков мало что останется, а вот гаджеты с большой долей вероятности будут отлично функционировать .

      у всей современной военной техники уже на борту прикрученны гаджеты для позиционирования топоривязки и вычисления углов наводки орудия, так же для корректировки огня имеются дроны — без которых сейчас никуда. Если сравнивать возможности одного орудия со всеми гаджетами и с корректировкой через дрона то думаю он заменит не один десяток орудий без использования гаджетов — но только на практике — в теории разница невелика, но нас же интересует практика, а не расчеты на бамашках теоретиков .

      И не стоит переживать за калькуляторы у школьников — если они разучили их считать, хотя я сильно сомневаюсь что большой процент школьников как тогда так и сейчас умножают в уме числа в которых два и более знаков. А вот средство которое уничтожает мыслительный процесс, уничтожает оперативную и долговременную память человека и отупляет его это смартфон — таки да тут беда и полчища этих зомби мы лицезреем вокруг себя …

      #1075294
    • Нет аватара GorokhovMA
      09.10.1810:21:34

      Clausson, если эти устройства делают военнослужащего в разы эффективнее, то тогда не вижу проблем

      #1075324
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