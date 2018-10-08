На вооружение Сахалинского объединения ВВО поступила партия КРУС «Стрелец»

В разведывательные подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Сахалинской области, поступила партия современных разведывательных комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

Комплекс обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

Аппаратура оснащена системой опознавания «свой-чужой», может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

КРУС «Стрелец» значительно повысит возможности подразделений округа на Сахалине. Кроме того, он удобен в работе и совместим с боевой экипировкой «Ратник».