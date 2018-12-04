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Агропром и пищевая промышленность

На новый молочный комплекс в Рязанской области доставлены 2900 коров голштинской породы

  •  © ryazagro.ru

В с. Нестерово Пителинского района Рязанской области завершается масштабное строительство мегафермы. В минувшие выходные на комплекс поступило поголовье животных.

Проект по строительству животноводческого комплекса ООО «Ока Молоко», входящего в Группу компаний «ЭкоНива — АПК», реализуется в рамках соглашения, заключенного с Правительством Рязанской области в марте 2018 года. Строительство мегафермы было начато в мае, в настоящее время в полном соответствие с намеченными планами мегаферму на 2800 голов дойного стада готовятся ввести в эксплуатацию.

Для комплектации комплекса поголовьем в период с 30 ноября по 2 декабря в с. Нестерово было завезено 2900 нетелей голштинской породы, скот прибыл из Европы. В настоящее время животные поставлены на карантин.

После выхода на проектную мощность суточное производство молока на комплексе составит около 70 тонн и более 14 тыс. тонн ежегодно.

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https://www.ryazagro.ru/news/11814/

Рязанская область, КРС, производство молока, сельское хозяйство
  • -8
    Kolyda Kolyda
    04.12.1821:17:15

    Вот буквально с полчаса назад по телеку подводили итоги сельскохозяйственной переписи и объявили, что за десять лет, 2005 — 2015, количество КРС в стране сократилось на 17%. Я ошалел от этой цифры! Свинство выросло, выросло птицеводство, особенно индейки выросли аж в четыре раза, а КРС резко понизился. И снизилось выращивание кормовых культур, при общем росте злаковых.

    #1090282
    • 8
      Никита Живин Никита Живин
      04.12.1822:00:05

      А сейчас, простите, 2015? Или все-таки конец 2018, уважаемый? Чего голову пеплом посыпать по старым данным.

      #1090290
    • 5
      Юрий Липатов
      04.12.1822:04:06

      Очевидно это снижение поголовья в частных хозяйствах. В крупных молочных фермах количество породистого высокопродуктивного скота растет. Об этом эта новость. Там производительность труда в десятки, сотни раз выше, все автоматизировано. Это и есть путь развития молочного животноводства при умерьшении поголовья количество производимого молока растет.

      #1090292
    • 8
      Нет аватара Юрген
      04.12.1822:13:51

      А вот пишут:

      «С 2013 г. поголовье крупного рогатого скота в России выросло почти на 25% до 3,6 млн голов, сообщил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов."

       https://www.eg-online.ru/news/371646 

         

      #1090298
    • 2
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.12.1809:49:47

      количество КРС в стране сократилось на 17%.

      Ну нам же в общем не коровы нужны как таковые. Нужно молоко и мясо. А производство молока и говядины растёт. Поэтому в данном случае количество коров значения не имеет.

      #1090374
      • 1
        Нет аватара Mirotvorets
        05.12.1821:50:31

        Поддержу.

        Удои растут.

        За тот же период (2006-2016) КОЛИЧЕСТВО ТРАКТОРОВ СОКРАТИЛОСЬ С 410 ТЫС ДО 290 ТЫС, а количество комбайнов с 110тыс до 75 тыс тоесть практически на треть в тоже время среднегодовой сбор зерновых за пятилетку (2004-2008) 85 млн тонн и (2014-2018)113 млн тонн — тоесть на треть увеличился

        #1090577
  • -2
    Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    05.12.1807:22:06

    не дело это — завозить дойное стадо из-за рубежа… это получается телега впереди лошади.

    из-за границы (если уж своего нет) можно завезти племенное стадо. и сначала — племзавод. а уж с него и получать дойное стадо… как-то так

    #1090337
    • 6
      Алексей Зеленкин Алексей Зеленкин
      05.12.1809:04:42

      Это три года задержки

      #1090361
    • 1
      Нет аватара KICK78
      05.12.1813:19:00

      Ох и люблю я таких людей они все знают и как страной управлять и как двойное стадо создавать, думаю они бы даже это лучше всех сделали, но у них дела важные им некогда, ктож на диване лежать будет   ))

      #1090414
    • 1
      Мария Демина
      05.12.1823:03:08

      Вот кот Матроскин на это бы сказал так: «Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Корова государственная, а все что она дает — молоко, или телят, это уже наше."

      То есть покупают в Европе телочек в возрасте 1-2 лет. А все, что они потом дают — и молоко и телят — это уже наше. Ну наверное телят, которые здоровые телочки, потом вырастят и поставят, чтоб молоко давали. Корова до получения молока растет 2-2,5 года. Сперму для этих вновь рожденных телочек либо купят за границей, или в своих репродукторах возьмут, благо уже есть и репродукторы. А телят, которые бычки — ну тех подрастят малость и на мясо. Корова живет около 10 лет, значит, от каждой коровы из тех 2900 можно получить около 10 тысяч телочек и 30-50 тысяч л молока. Наверное люди, когда покупают, то думают об таких вещах.

      #1090608
    • Данила Романов Данила Романов
      06.12.1820:11:43

      ООО «Ока Молоко» входит в Группу компаний «ЭкоНива — АПК».

      А Эконива занимается племенным животноводством, просто оно пока маленькое и не может покрыть потребностей быстро растущего производства.

      #1090819
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