На новый молочный комплекс в Рязанской области доставлены 2900 коров голштинской породы

В с. Нестерово Пителинского района Рязанской области завершается масштабное строительство мегафермы. В минувшие выходные на комплекс поступило поголовье животных.

Проект по строительству животноводческого комплекса ООО «Ока Молоко», входящего в Группу компаний «ЭкоНива — АПК», реализуется в рамках соглашения, заключенного с Правительством Рязанской области в марте 2018 года. Строительство мегафермы было начато в мае, в настоящее время в полном соответствие с намеченными планами мегаферму на 2800 голов дойного стада готовятся ввести в эксплуатацию.

Для комплектации комплекса поголовьем в период с 30 ноября по 2 декабря в с. Нестерово было завезено 2900 нетелей голштинской породы, скот прибыл из Европы. В настоящее время животные поставлены на карантин.

После выхода на проектную мощность суточное производство молока на комплексе составит около 70 тонн и более 14 тыс. тонн ежегодно.