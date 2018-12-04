В Санкт-Петербурге запущено производство рентгеновского оборудования для науки и промышленности

На площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» состоялась церемония открытия инновационного центра «Буревестник» — дочерней компании АК «АЛРОСА» .

Объем инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей. До 2021 года в развитие производства планируется направить еще 1 млрд рублей. Завод обеспечит городу 650 высокотехнологичных рабочих мест. В следующем году предприятие перечислит в бюджеты всех уровней 500 млн рублей налоговых отчислений.

Инновационный центр «Буревестник» — крупнейшее в странах СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей. Один из ключевых продуктов «Буревестника» — рентгенлюминесцентные сепараторы, необходимые для извлечения алмазов из руды.

Уже сегодня аппараты «Буревестника» используются не только на обогатительных фабриках и россыпях АЛРОСА, но и поставляются зарубежным алмазодобывающим компаниям. Новый завод позволит «Буревестнику» производить более 100 рентгеновских сепараторов в год, что может вывести предприятие в мировые лидеры по производству данной продукции.

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ОЭЗ в Санкт-Петербурге располагается на двух площадках, полностью оснащенных инженерной, транспортной и таможенной инфраструктурой — «Нойдорф» в Петродворцовом районе города и «Новоорловская» в Приморском районе.

Плюс один реализованный инвестпроект. В особой экономической зоне «Новоорловская» сегодня запустили новое производство. Начал работу завод по производству оборудования для алмазодобывающих компаний.

Новый комплекс — новые задачи. Предполагается, что здесь будут производить ежегодно более 100 единиц оборудования. Это позволит центру «Буревестник» выйти в мировые лидеры по производству техники для добычи и сортировки алмазов.

Общая площадь всех помещений — почти 25 тысяч квадратных метров. Это главный корпус и два вспомогательных. Тут изготавливают детали. На одну уходит в среднем полчаса. Впрочем, все зависит от сложности.

Здесь установлено готовое оборудование. В большинстве это рентгеновские сепараторы для добычи алмазов.

ВАДИМ ФЕДОСЕЕВ,корреспондент:

«Вот это портативный рентгеновский сепаратор. Он разработан специально для геологов. Оборудование извлекает алмазы на небольших месторождениях. Расскажите, пожалуйста, про принцип работы. Покажите».

— Для демонстрации работы мы используем настоящий кимберлит и имитаторы алмаза. Я замешиваю пять штук в руду. И засыпаю в сепаратор".

Через несколько минут в одной емкости оказываются алмазы, в другой — все лишнее. Принцип работы большого сепаратора такой же. Создается это оборудование примерно месяц.

Куда больше времени уходит на разработку техники, сортирующей минералы. Нужны более сложные механизмы.

МАКСИМ УСТИНОВ,ведущий инженер-электронщик:"До этого сортировку выполняли вручную. Таким пинцетом. Сейчас всё это смешаем и посмотрим, как работает. Вот у нас пять форм".

Через 15 минут процесс завершён — алмазы рассортированы. Такое оборудование просто незаменимо. Сегодня его активно поставляют в Африку, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Индию и Иран. Вполне вероятно, что новый комплекс значительно расширит эту географию. Планируется, что в денежном эквиваленте мощность нового завода составит около трех миллиардов рублей.

https://topspb.tv/news/20...nnogo-centra-burevestnik/