В Выборге спустили на воду траулер «Баренцево море»
Сегодня в Выборге спущен на воду траулер-процессор «Баренцево море», предназначенный для АО «Архангельский траловый флот». Головное судно проекта KMT01 (заводской № 935) было заложено ПАО «Выборгский судостроительный завод» 31 мая 2017 года.
Эскизный проект траулера разработан фирмой «Skipsteknisk» (Норвегия), технический проект — «Морское Инженерное Бюро» (Украина)
Технические характеристики:
Дедвейт: 2840 т.
Главные размерения: длина — 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8.9 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Автономность: 30 суток
Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.
После завершения строительства траулер-процессор «Баренцево море» будет таким:
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