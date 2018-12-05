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Судостроение и судоходство

В Выборге спустили на воду траулер «Баренцево море»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Выборге спущен на воду траулер-процессор «Баренцево море», предназначенный для АО «Архангельский траловый флот». Головное судно проекта KMT01 (заводской № 935) было заложено ПАО «Выборгский судостроительный завод» 31 мая 2017 года.

Эскизный проект траулера разработан фирмой «Skipsteknisk» (Норвегия), технический проект — «Морское Инженерное Бюро» (Украина)

Технические характеристики:

Дедвейт: 2840 т.

Главные размерения: длина — 86 м, ширина — 17 м, осадка — 8.9 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 49 человек

Судно предназначено для ловли донных пород рыб, сортировки, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки. Установленное на борту траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно выпускать 110 т. мороженной рыбной продукции, 25 т. рыбного филе и 9 т. рыбной муки и рыбьего жира.

После завершения строительства траулер-процессор «Баренцево море» будет таким:

  •  © Фото из открытых источников

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Выборгский судостроительный завод, ВСЗ, рыболовецкое судно, КТМ01, Ленинградская область
  • -1
    Александр Скориков
    05.12.1811:18:59

    Бизнес вне политики: эскизный проект сделали норвежцы, техроект — украинцы, наше железо. Ну и где здесь импортозамещение?

    #1090389
    • 21
      moskovskiy-310 moskovskiy-310
      05.12.1813:36:01

      я вас поддерживаю частично. но частично хочу сказать,что сейчас не время разбираться,где и чьё и мериться чем-то там. сейчас нужно здесь и сейчас строить современные суда для российских рыбаков. чтобы они наращивали вылов и работали на современных судах.плюс загрузка российских верфей.

      Если государство осознает,что конструктора и инженеры-это элита,тогда будут и свои проекты. а пока у нас голожопые бузовы в элите,хотя бы так строить. иначе придётся покупать суда полностью оттуда

      #1090423
      • -3
        Нет аватара Владимир Никифоров
        05.12.1815:55:55

        Да так всегда нужно будет что сейчас надо, поэтому давайте уже лишь бы что. Путь в тупик. Раз уж у нас такая ситуация в судостроении то можно и ещё немного подождать.

        #1090474
        • 8
          moskovskiy-310 moskovskiy-310
          05.12.1822:22:10

          в смысле немного подождать? то есть Вы предлагаете нашим рыбакам либо вообще в море не выходить,либо выходить,рискуя собственными жизнями на консервных банках? вот уж точно путь в никуда…

          и ещё,строить корабли-это не лишь бы что…это развитие смежным областей,таких как приборостроение,металлургия,в конце концов каюты экипажа надо облагораживать какими-то материалами,судно красить…

          а у вас предложение,что раз проект норвежский,то пусть судоверфь без заказа остаётся,то бишь рабочие без зарплаты,смежники без контрактов…

          может,вам тогда пример показать из себя начать? пока в России не начнут аналог windows выпускать,может не будете на сайт этот заходить? или смартфоном своим пользоваться? ну, а чего,раз морякам нельзя рыбу добывать на вражеской технике,то может и вам нельзя вражеской техникой пользоваться?

          #1090587
          • -6
            Нет аватара Владимир Никифоров
            05.12.1822:27:33

            У меня нет альтернативы чем пользоваться. А кого вы называете нашими рыбаками? Забыли что все уже частники? Так что не важно что там у них. Рыбаки и в заграничную компанию сходят. Это же не для России строят эти суда.

            #1090589
            • 6
              moskovskiy-310 moskovskiy-310
              05.12.1822:30:09

              Архангельский траловый флот уже не Россия? ну тогда ладно,с таким подходом вопросов к вам не имею больше. кстати,Вы Архангельск кому подарили? Швеции? забирайте,государство не обеднеет что ли?

              #1090593
              • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
                • Aleks Aleks
                  06.12.1800:53:14

                  «Вирма»: Некоммерческое партнерство «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК) объединяет компании, ведущие добычу, переработку и реализацию мурманского краба и донных пород рыб. Компании контролируют почти 100% квот на вылов краба и 40% квот на добычу палтуса. СЗРК принадлежит бизнесменам Дмитрию Озерскому и Геннадию Миргородскому. В состав партнерства входят предприятия в Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске, в том числе собственные сервисные компании по судоремонту и снабжению флота, а также рыбоперерабатывающий завод в Новгороде. В настоящее время у консорциума один из самых больших в Северо-Западном регионе флотов, состоящий из 11 краболовных, рыболовных и транспортных судов. Оборот компании, по собственным оценкам, в 2013 году составит около 3 млрд руб., объем добытой рыбы — около 30 тысяч тонн

                  #1090635
                  • Нет аватара Владимир Никифоров
                    06.12.1808:37:32

                    Что и требовалось доказать. Компания бизнесменов, флот бизнесменов, деньги тоже бизнесменов. Поэтому абсолютно не важно что там у них и как. Дай бог чтобы Россия хоть налоги имела с этого, раз уж в своё время у неё отобрали рыбодобывающий флот.

                    #1090664
                    • novocaine2014.livejournal.com novocaine2014
                      06.12.1812:24:52

                      Надоели такие неадекватные персонажи. Компания имеет прямое отношение к России, поскольку в ней работают граждане России, её предприятия находятся в России и налоги она платит в Россиию

                      #1090718
                      • Нет аватара Владимир Никифоров
                        06.12.1813:14:59

                        Ну уж вашу адекватность я тоже ставлю под сомнение. Хотябы по тому что считаете что это правильно когда Россия раньше получала от этой компании прибыль, а теперь только налоги, ибо у страны просто отжали эту самую компанию. А граждане там могут быть любой страны.

                        #1090729
            • Нет аватара cherev
              06.12.1808:21:46

              Владимир Никифоров,

              Вам наверное обратно в СССР хочется! Все государственное, значит наше! Квартиру государству, частный участок государству! Государственное, значит НАШЕ!

              #1090663
            • capt4net capt4net
              06.12.1808:41:09

              А кого вы называете нашими рыбаками? Забыли что все уже частники

              Частники — они не наши?

              Ну тогда Боинг не американский, он частный, Хуавей — не китайский, он частный.       

              #1090665
              • Нет аватара Владимир Никифоров
                06.12.1809:14:59

                А это разве не так? Да, не наши, сами по себе.

                Но с боингом мне кажется не всё просто, там государственная доля должна быть.

                #1090675
      • 0
        Natiksoldatik Natiksoldatik
        05.12.1818:58:53

        Если государство осознает,что конструктора и инженеры-это элита,тогда будут и свои проекты.

        То есть, судя вашей логике, Украина осознаёт, что конструктора и инженеры это элита.

        Как уже надоели эти дешёвые набросы.

        #1090533
        • 6
          Нет аватара Agalofix
          05.12.1820:37:15

          Выращены ли эти конструктора Украиной? Нет. Элитой они были в другом государстве.

          #1090556
          • -6
            Natiksoldatik Natiksoldatik
            05.12.1822:23:13

            В другом государстве элитой были зав.складом, директора магазинов и товароведы…

            Your text to link here…

            #1090588
            • 7
              moskovskiy-310 moskovskiy-310
              05.12.1822:45:46

              «В другом государстве элитой были зав.складом, директора магазинов и товароведы…"

              вот это точно дешёвый наброс.

              другое государство через 16 лет после ужасной войны,которая унесла жизни 26 миллионов лучших людей запустило первого человека в космос. товароведы что ли это сделали с директорами магазинов?

              #1090603
              • Hector Hector
                06.12.1802:07:11

                первый человек в космосе, а в это время зарплата в колхозах измерялась в трудоднях

                #1090643
              • capt4net capt4net
                06.12.1808:44:45

                Государство запускало людей в космос, но рядовые инженеры и работяги, которые это обеспечили, все же имели не такой высокий статус в обществе, как директора магазинов и товароведы.

                #1090666
                • moskovskiy-310 moskovskiy-310
                  06.12.1808:58:12

                  хорошо.

                  давайте по порядку,я Вам фамилии,Вы мне фамилии.

                  Стаханов,Королёв,Глушко(не спутайте с нынешней «знаменитостью» Тарзаном),Лавочкин,Петляков,Туполев,Калашников. это фамилии неуважаемых в СССР конструкторов и инженеров+рабочий Стаханов. пусть на него и работал как бы сейчас сказали PR.

                  на каждом предприятии была своя доска почёта,в городах висели портреты лучших рабочих по специальностям.

                  жду столько же фамилий «уважаемых» директоров магазинов и товароведов.

                  да и при организации колхозов на помощь сельским жителям посылали рабочих-двадцатипятисячников.а не товароведов и директоров. если они такие уважаемые,почему не их?     (только не надо рассказывать,что колхозы-это ошибка и прочую теорию разных ВШЭномников. я и сам в курсе).

                  заодно расскажите,сколько директоров магазинов и товароведов в процентном соотношении среди Героев Соц.Труда?

                  Вы подменяете понятие уважение в обществе и заискивание перед кем-то ради ЛИЧНОЙ выгоды. условно говоря,когда человек не может сдать на права и через условного сотрудника находит выход,это значит,что человек уважаемый в обществе что ли?    

                  хотя может и не подменяете и персонально для вас такие и являются элитой общества. ведь откуда-то взялись почитатели цимбалюк-романовских,мамашек-кокошек и прочих бузовых. конечно,на фоне этих фамилий мои фамилии выглядят бледно.

                  Хватит уже гнобить историю свою.

                  П.С. кстати,я готов принять фамилию Соколов. если Вы поясните,как этот безусловно уважаемый директор магазина,закончил свою жизнь.

                  Отредактировано: moskovskiy-310~09:25 06.12.18
                  #1090669
              • Natiksoldatik Natiksoldatik
                06.12.1815:53:39

                moskovskiy-310

                05.12.1822:45:46

                другое государство через 16 лет после ужасной войны,которая унесла жизни 26 миллионов лучших людей запустило первого человека в космос. товароведы что ли это сделали с директорами магазинов?

                Ну в шарашках, где под строгим присмотром трудились советские инженеры, была высокая производительность труда. Это да.

                А вот товароведы, на воле трудились, как и детектора магазинов. Совсем их государство не уважало    

                #1090763
        • -4
          moskovskiy-310 moskovskiy-310
          05.12.1822:27:53

          дешёвые набросы,это бить себя в грудь и орать,что мы самые великие. а под эту великость издеваться над стариками,уничтожать свою промышленность целыми отраслями(как пример авиастроение. и не надо рассказывать про суперджет. Вы сначала СВОЙ самолёт продайте Ирану,а потом рассказываете о величии).

          ещё пример дешёвых набросов,визжать «а вот на Украине»…а вот на Украине пенсионный возраст подняли,ахахаха,а вот на Украине ЖКХ подняли ахаха и так далее,и тому подобное. у нас же великих этого нет,не правда ли?

          в чужом глазу соринку видим,в своём бревна не замечаем.

          П.С. да и вообще про Украину я не говорил

          Отредактировано: moskovskiy-310~22:28 05.12.18
          #1090590
          • Natiksoldatik Natiksoldatik
            06.12.1814:28:39

            дешёвые набросы,это бить себя в грудь и орать,что мы самые великие. а под эту великость издеваться над стариками

            А зачем вы издеваетесь над стариками?

            уничтожать свою промышленность целыми отраслями(как пример авиастроение. и не надо рассказывать про суперджет. Вы сначала СВОЙ самолёт продайте Ирану,а потом рассказываете о величии).

            Я так понимаю, что вы СВОЙ самолет построили и успешно его продаёте?

            ещё пример дешёвых набросов,визжать «а вот на Украине»…а вот на Украине пенсионный возраст подняли,ахахаха,а вот на Украине ЖКХ подняли ахаха и так далее,и тому подобное. у нас же великих этого нет,не правда ли?

            Где я такое писла?

            П.С. да и вообще про Украину я не говорил

            Не говорили, но вы написали:

            Если государство осознает,что конструктора и инженеры-это элита,тогда будут и свои проекты.

            На что получили ответ:

            То есть, судя вашей логике, Украина осознаёт, что конструктора и инженеры это элита.

            Ведь проект украинский, конструктора и инженеры украинцы. Значит судя вашей логике, Украина осознаёт, что конструктора и инженеры это элита.

            Но это не так. Поэтому это дешовый наброс.

            И прикратите истерику!

            Отредактировано: Natiksoldatik~14:29 06.12.18
            #1090752
      • -1
        Нет аватара alvi
        05.12.1820:32:51

        сейчас нужно здесь и сейчас строить современные суда для российских рыбаков. чтобы они наращивали вылов и работали на современных судах.плюс загрузка российских верфей.

        А зачем увеличивать вылов, если рыбы и так добывается в два с лишним раза больше,

        чем потребляется?

        #1090554
        • 3
          moskovskiy-310 moskovskiy-310
          05.12.1822:31:36

          а слово экспорт Вы не слышали? почитайте в википедии,очень занимательно. особенно в свете поставленных ИМ задач об увеличении экспорта продовольствия

          #1090594
          • -3
            Нет аватара alvi
            05.12.1823:15:54

            а слово экспорт Вы не слышали? почитайте в википедии,очень занимательно. особенно в свете поставленных ИМ задач об увеличении экспорта продовольствия

            А есть смысл в увеличении экспорта, когда рыбы внутри страны потребляется в 3 раза

            меньше нормы ВОЗ?

            У нас и так внешнеторговый баланс прилично положительный, а уровень жизни падает который год.

            #1090611
    • 3
      Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      05.12.1815:23:38

      "Морское Инженерное Бюро" (Украина)

      От этого д*рьма(уж извините)нужно в первую очередь избавляться.

      #1090468
      • 4
        Александр Скориков
        05.12.1815:56:20

        кто бы сомневался, еще грузин бы привлекли

        #1090475
      • 6
        A_SEVER A_SEVER
        05.12.1816:02:13

        нужно в первую очередь избавляться
        Это решать не нам, а заказчикам.

        Если качество проекта и стоимость работ их устраивает, то какие претензии?

        #1090479
      • 13
        Андрей Фролов Андрей Фролов
        05.12.1817:42:04

        Я бы лучше от дерьма в комментариях в первую очередь избавлялся.

        Эти ребята умеют проектировать суда. Мало того, у них в Керчи маленький судостроительный завод и он отлично работает. Эти парни проносят деньги и пользу России. По их проектам строятся корабли, под их руководством нормально себя чуствуют предприятия. И я не слышал, чтобы они поддерживали майдан. И сильно сомневаюсь, что они стали бы, учитывая как и где они работают.

        #1090513
        • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
          06.12.1803:01:16

          То есть мы даем работу вражескому образованию, лишая работы своих? Сколько можно кормить экстремистов? Если они против проекта «украина» пусть переезжают в Россию и работают на наше благо. У них кровь наша, но идеология врага. И это неисправимо.

          #1090646
          • capt4net capt4net
            06.12.1808:46:13

            В данном случае экстремист — это вы.

            #1090667
    • 4
      Нет аватара cheri
      05.12.1821:58:44

      наше железо. Ну и где здесь импортозамещение?

      Железо и все остальное

      #1090579
    • 5
      Нет аватара cheri
      05.12.1822:02:31

      Бизнес вне политики: эскизный проект сделали норвежцы, техроект — украинцы, наше железо. Ну и где здесь импортозамещение?

      как человек непрерывно занимающийся проектами — любой проект это максимум 10% стоимости. А если серия — то еще меньше (причем зависит от размеров серии).

      Наброс и вправду дешевый.

      #1090581
    • 0
      Нет аватара Aleks
      05.12.1822:36:22

      Вы Саша несомненно можете предложить варианты?

      #1090598
    • Нет аватара malikszh
      06.12.1812:24:25

      И после этих слов хотите продавать зарубеж.

      #1090717
  • 9
    Нет аватара Владимир Никифоров
    05.12.1811:37:46

    Морское инженерное бюро — это не только Украина. В России (Питер) они тоже есть. Думаю, основное количество кадров именно у нас.

    #1090398
    • 2
      A_SEVER A_SEVER
      05.12.1815:57:09

      Морское инженерное бюро — это не только Украина. В России (Питер) они тоже есть.
      В Санкт-Петербурге у них филиал.

      #1090476
      • 0
        Нет аватара Владимир Никифоров
        05.12.1816:00:39

        Интересно, попали ли они под наши санкции?

        #1090478
        • 3
          A_SEVER A_SEVER
          05.12.1816:25:41

          попали ли они под наши санкции?
          Нет — филиал зарегистрирован как российская компания.

          #1090490
  • -1
    Нет аватара абрамыч
    05.12.1813:59:53

    В 1980-х проходил практику на плавбазе Восток в Ильичевске на СРЗ.4 месяца плавает.потом восемь месяцев в ремонте.Всю электрику перебирали.На этом процессоре наверное так же?

    #1090434
    • 0
      A_SEVER A_SEVER
      05.12.1815:59:44

      На этом процессоре наверное так же?

      С чего бы это? Гражданские суда других типов большую часть времени проводят в море, почему с траулерами должно быть иначе?

      #1090477
      • 2
        Нет аватара абрамыч
        05.12.1816:04:18

        Все электрические машины были ржавые после 4 месяцев работы в океане.Все перебирались.маленькие снимали и отвозили в цеха,большие электромашины на месте перебирали.

        #1090481
        • A_SEVER A_SEVER
          07.12.1818:27:09

          Все электрические машины были ржавые после 4 месяцев работы
          Это было 30 лет тому назад, с другим оборудованием другого производителя.

          #1091008
  • 0
    Нет аватара силаон
    05.12.1817:41:56

    Какая производительность труда на новом тралере, по-сравнению с работающими?

    #1090512
  • 0
    Katamaran Katamaran
    05.12.1821:22:50

       

    #1090566
  • 0
    Нет аватара cheri
    05.12.1822:00:00

    Как велика серия этих судов?

    #1090580
    • 0
      Нет аватара Aleks
      05.12.1822:29:21

      Архангелогородцы заказали 4 корпуса.

      #1090592
      • 1
        Нет аватара cheri
        05.12.1822:39:23

        Архангелогородцы заказали 4 корпуса.

        хорошо, но маловато…

        #1090599
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    06.12.1810:06:35

    я так понимаю что за каждое изготовленное по проекту МИБ судно им идут выплаты?

    очуметь… ну да — деньги не пахнут. пепел сожженных в Доме Профсоюзов дельцам в сердца не стучит.

    пс

    свои проекты продвигать надо. а бандерлогов — санкциями душить и дел с ними не иметь

    Отредактировано: Андрей Валерьев~10:07 06.12.18
    #1090691
  • Morder2012 Morder2012
    06.12.1819:27:13

    Удивительно что никто не спросил где у него контейнер с калибрами…

    #1090807
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