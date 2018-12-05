Ростех представил беспилотник для мониторинга электрических сетей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил беспилотник для видеомониторинга линий электропередач в рамках Международного форума «Электрические сети», который проходит в эти дни Москве. Коптер оснащен камерой, тепловизором и может действовать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей.

Новый дрон является частью системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также включает многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для автоматической обработки собранной видеоинформации.

На сегодняшний день для оценки состояния ЛЭП требуется выезд специалистов на место, используется специальная техника для подъема человека, а линии электропередач должны быть отключены. При обследовании участков ЛЭП, пролегающих в болотистой местности, через овраги, лесополосы и водные преграды, процесс значительно усложняется.

Беспилотник упрощает эти задачи, он способен выявить угрозы на ранних стадиях, что позволяет многократно снизить аварийность на ЛЭП. При аварийно-восстановительных работах БЛА сокращает время поиска повреждений и определения причин неисправностей.

Проект в составе Ростеха реализует концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника».

"Создание подобных комплексов и систем позволяет автоматизировать процессы, которые ранее требовали человеческого участия. Дроны могут вести работу в круглосуточном режиме в любую погоду. Беспилотные технологии дают возможность повысить качество мониторинга в энергосетевом комплексе, сократить количество ошибок и более оперативно реагировать на внештатные ситуации. Мы продолжаем расширять сферы применения беспилотной авиации: это огромный рынок, который сейчас растет на 50% в год и к 2020 году составит более 13 миллиардов рублей", — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Используемые в системе мониторинга беспилотники созданы из композитных материалов и могут работать при температурах от -30 до +60 градусов, в том числе в условиях дождя, сильного ветра или снегопада. Точность изображения обеспечивается за счет гиростабилизированного съемочного комплекса, в который входит тепловизор и цифровая камера видимого диапазона.

Зарядные устройства для беспилотников могут устанавливаться на крышах трансформаторных станций. С их помощью БПЛА смогут подзарядиться, получить программу полета и передать собранные данные.

С помощью специального программного обеспечения система сама определяет наличие провисаний проводов, опасных наклонов опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.