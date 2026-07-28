В районе стадиона «Ростех Арена» в Калининграде забили первую сваю большого будущего девелоперского проекта. На площади в 77 гектаров построят жилые дома, школы, детские сады и гостиницы за 120 миллиардов рублей.

Застройщик возведет жилые дома (от комфорт-класса до премиума), три школы и три детских сада на 2600 и 900 мест соответственно. Появятся новая улично-дорожная сеть и вся необходимая коммунальная инфраструктура.

Девелопер пообещал ввести в эксплуатацию около 350 тысяч квадратных метров жилья и дополнительно обустроить надземные и подземные паркинги на две тысячи машин. Из интересного — вокруг комплекса установят специальные ветрозащитные экраны. Их спроектировали с учетом переменчивой калининградской погоды. роект имеет большое значение для региона. Раньше сначала строили жилье, а затем думали о школах и детских садах. Сегодня коммерческие, жилые и социальные объекты будут возводить параллельно.

]cut]

До 2030 года в Калининградской области планируют реализовать 90 крупных инвестиционных проектов на сумму более 900 миллиардов рублей. Один из крупнейших — застройка острова Октябрьского.

Новый микрорайон собираются объединить с центром Калининграда при помощи велосипедных и пешеходных дорожек, а также пространств для отдыха. Концепцию поддержали ведущие архитекторы и эксперты строительной отрасли.

Сегодня к острову Октябрьскому приковано пристальное внимание, здесь расположились важные федеральные объекты: филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, а также Балтийская Высшая школа музыкального и театрального искусств (филиал РГИСИ). Территория уже живет своей жизнью, поэтому любые девелоперские проекты должны грамотно в нее вписываться.