В Ленобласти открыто движение по реконструированному участку трассы «Скандинавия»

В Ленинградской области на год раньше завершена реконструкция очередного участка федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

С 52 по 65 километр дорога расширена до шести полос движения, установлены металлические барьерные ограждения на обочинах и бетонные разделительные — в оси дороги. На всем протяжении обновленного участка, включая съезды с транспортных развязок, смонтировано «умное» наружное освещение: включение и отключение фонарей выполняется автоматической системой по заданному графику в зависимости от уровня освещенности с плавным изменением яркости искусственного света.

Реконструкцию «Скандинавии» на территории Ленинградской области, до границы с Финляндией, планируется выполнить в несколько очередей. Работы поделены на пять участков: от границы Всеволожского района до деревни Огоньки, от деревни Огоньки до поселка Кирпичное, от поселка Кирпичное до обхода Выборга, обход Выборга, от обхода Выборга до подъезда к границе с Финляндией. В конце 2016 года был открыт для движения участок дороги с 44 по 52 км. Уже заключен государственный контракт на подготовку территории строительства с разработкой рабочей документации II очереди с 65 по 100 километр.

Федеральная трасса «Скандинавия» — одна из трех дорог Ленинградской области, по которым реализуются автотранспортные связи Северо-Запада России со скандинавскими странами. Трасса была построена в период с 1984 по 1994 годы по старым нормативам. С начала 2000 годов интенсивность движения на трассе увеличилась в три раза и достигла 22 тысяч автомобилей в сутки.