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Дорожное строительство

В Ленобласти открыто движение по реконструированному участку трассы «Скандинавия»

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В Ленинградской области на год раньше завершена реконструкция очередного участка федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

С 52 по 65 километр дорога расширена до шести полос движения, установлены металлические барьерные ограждения на обочинах и бетонные разделительные — в оси дороги. На всем протяжении обновленного участка, включая съезды с транспортных развязок, смонтировано «умное» наружное освещение: включение и отключение фонарей выполняется автоматической системой по заданному графику в зависимости от уровня освещенности с плавным изменением яркости искусственного света.

Реконструкцию «Скандинавии» на территории Ленинградской области, до границы с Финляндией, планируется выполнить в несколько очередей. Работы поделены на пять участков: от границы Всеволожского района до деревни Огоньки, от деревни Огоньки до поселка Кирпичное, от поселка Кирпичное до обхода Выборга, обход Выборга, от обхода Выборга до подъезда к границе с Финляндией. В конце 2016 года был открыт для движения участок дороги с 44 по 52 км. Уже заключен государственный контракт на подготовку территории строительства с разработкой рабочей документации II очереди с 65 по 100 километр.

Федеральная трасса «Скандинавия» — одна из трех дорог Ленинградской области, по которым реализуются автотранспортные связи Северо-Запада России со скандинавскими странами. Трасса была построена в период с 1984 по 1994 годы по старым нормативам. С начала 2000 годов интенсивность движения на трассе увеличилась в три раза и достигла 22 тысяч автомобилей в сутки.

  •  © lenobl.ru

  •  © lenobl.ru

  •  © lenobl.ru

  •  © lenobl.ru

  •  © lenobl.ru

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Ленинградская область, трасса Скандинавия
  • Великоросс Великоросс
    06.12.1814:45:23

    •  © lenobl.ru

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    Отредактировано: Великоросс~14:49 06.12.18
    #1090756
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    06.12.1816:43:02

    •  © shtosm.ru

    Трасса шикарная! Даже то что сделали, уже круто разгрузит Приморско-Выборгское направление!

    Вся реконструкция магистрали разбита на пять этапов и продлится до 2028 года. Общие затраты на расширение дороги оценены в 90 млрд рублей. Стоимость работ по начальному этапу — 10,9 млрд рублей. Сейчас компания «ВАД» готовит к ремонту первый отрезок второй очереди «Скандинавии» — с 65-го по 100-й км. Его хотят запустить к 2021 году, смета составляет 17,8 млрд рублей.

    Отредактировано: Vsemoguchij~16:46 06.12.18
    #1090772
  • Нет аватара termometrix
    06.12.1817:42:24

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    •  © rosavtodor.ru

    #1090785
  • Нет аватара psbspb
    06.12.1819:15:15

    Это очень хорошая дорога у нас тут. Одна из лучших, как по прилегающей территории так и по полотну.

    #1090801
  • Нет аватара Vanvet
    06.12.1821:07:44

    Я конечно сейчас получу много плохих комментариев, но мне кажется до 2028 года строить дорогу с нынешними технологиями больно долго… я понимаю надо много согласований перенос коммуникаций и т. д.

    Что касаемо качество, то это только время покажет, так как строят дороги у нас мы знаем два-три года, колея, ямы и т. д.

    У нас в Москве на Киевском шоссе в сторону Внуково эстокаду на МКАДЕ сделали, так через 2-3 года уже все в заплатках… а год назад яма была на самой развязки, машины диски разбивали, потом залатали.

    Что касаемо дорог то в 90% случаях асфальт кладут не соблюдая технологию, для зарабатывания денег на последующих ремонтах.

    А так новость хорошая, главное чтоб дорога служила, а то у нас говорят что грузовики разбивают дороги и морозы, а взять Австралию где автопоезда по 100-120 тонн ездят и жара под 50, колея не образуется.

    #1090839
    • Нет аватара termometrix
      06.12.1822:24:31

      но мне кажется до 2028 года строить дорогу с нынешними технологиями больно долго

      Полностью согласен.

      а взять Австралию где автопоезда по 100-120 тонн ездят и жара под 50, колея не образуется.

      Там интесивность движения ниже,нет снега и холода.

      #1090859
      • Нет аватара alex1664
        06.12.1822:50:35

        Как ни странно, в Австралии в основном грунтовки. Боятся редких дождей. Аналог наших зимников, которые боятся редких дождей   .

        #1090867
        • Нет аватара termometrix
          07.12.1800:01:51

          Да.

          #1090878
        • Нет аватара Vanvet
          07.12.1800:39:32

          alex1664,

          Да там есть грунтовки, но я говорю про асфальтированную дорогу.

          #1090886
        • Нет аватара Vanvet
          07.12.1800:43:00

          alex1664,

          Я про асфальт говорил.

          Что касаемо холода и других погодных условий можно взять Норвегию и Финляндию для примера, даже если взять малую интенсивность, но мы там никогда не увидим как плывет асфальт по весне как у нас в провинции да и не только, этим и крупные города страдают.

          #1090887
          • Нет аватара termometrix
            07.12.1801:10:58

            В Норвегии и Финляндии теплее,интенсивность ниже,а каков у них средний метеорологический цикл размораживания-замораживания ибо именно это стрессует дорожную одежду больше всего.

            Отредактировано: termometrix~18:16 07.12.18
            #1090889
          • Нет аватара alex1664
            07.12.1801:48:13

            Про скандинавов Вы теоретически, или из практики?

            За дороги я финов хвалю. Что магистрали, что рядовые, что массовые грунтовки.

            Но если по чесноку, часто зимой, на второстепенной дороге, только ледяная колея и зигзаг, только гранитная крошка, только шипы и только хардкор!

            Еще и сзади подожмут, обгонять!    

            #1090892
  • Нет аватара alex1664
    06.12.1822:31:21

    Личное мнение, надо или строить быстрее, либо разбивать этапы по другому.

    Во первых пусковой этап километров пять за Огоньки. Узкое место.

    Либо, второй этап — 20 км за Огоьками и 20 км перед своротком на объездную Выборга.

    Третий этап — вторая полоса с мостом через канал на объездной Выборга.

    Четвертый — Новая дорога от объездной до Брусники.

    Пятый — оставшаяся часть до Выборга.

    Шестой (по состоянию срочности) — дорога до Торфяновки.

    Причем на дальних этапах актуально быстро достроить мостовые переходы 2+2.

    Там в основном из-за ремонтов 2х полосных заторы.

    А ежели мыслить стратегически:

    Ко времени окончания проекта со Скандинавией, отстроить аналогичную магистраль Минск — СПБ. Через Псков-Полоцк. Далее удушающий прием для паромной магистрали Таллин-Хельсинки — 3 безвизовых суток для TIR Скандинавия — Европа   

    Отредактировано: alex1664~22:41 06.12.18
    #1090861
    • Maksim Starostin
      07.12.1812:56:59

      > 3 безвизовых суток для TIR Скандинавия — Европа

      Для начала пускай Россия хотя бы начала давать многократные туристические визы.

      Почему даже русофобская Эстония дает россиянам туристические визы на 1-2-3 года, а в России туристических многократок нет в принципе? Делаем деловые по серым схемам.

      #1090939
  • Evgenii Koptev Evgenii Koptev
    07.12.1808:25:24

    Новость хорошая, так как это была и пока есть трасса смерти. Если ли бы не снимали придорожные венки, то дорога была бы похожа на кладбище.

    #1090911
    • Роман Исаков
      07.12.1811:29:45

      Ну так ездить надо аккуратнее и венков будет меньше. А то мы в Финке катались — все правила соблюдали, потому как штрафы большие. А как пересекли границу, выехали на Скандинавию, так некоторые влупили 130-140 км/ч, да в темноте, да с дождичком, да с ребёнком в салоне.

      #1090927
  • novocaine2014.livejournal.com novocaine2014
    07.12.1810:46:51

    Хорошо, что взялись за неё, участок перед Финкой, честно говоря, просто удивлял всегда. И опасно, и обидно было.

    #1090921
    • Нет аватара alex1664
      07.12.1814:08:05

      На самом деле можно в краткие сроки сделать дорогу в разы более безопасной и значительно свободнее. Ввести госмонополию на добычу и доставку песка и щебня в СПБ    Достаточно один раз проехать по Скандинавии, чтобы понять о чем я.

      Есть правильный транспорт для перевозок грунта. ЖД и водный. Если бы тарифы ЖД не зашкаливали, то вертушки думпкаров, вывозили бы все с перешейка на раз, а дорога бы разгрузилась.

      П.С. Кстати по поводу строительства сухого дока. Я давно считаю, что на Балтике самое подходящее место для строительства суперверфи — Выборг, с комплектацией крупными блоками с Питерских верфей. Так вот, надо нарисовать на скалистом берегу около Выборга, сухой док размером эдак 600 на 120 метров и глубиной метров 20, а грунт отдать на вывоз. Котлован будет построен в кратчайшие сроки и бесплатно   

      Отредактировано: alex1664~14:16 07.12.18
      #1090956
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