Первая очередь технопарка ЦАГИ открыта в подмосковном Жуковском

В г. Жуковский Московской области 6 декабря открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского.

Из бюджета региона на создание технопарка была выделена субсидия в размере 97 млн рублей, общий объем инвестиций в создание на данном этапе составил около 130 млн рублей.

Площадь для инновационных разработок составляет около 3 тыс. м2, общая площадь объекта — более 6 тыс. м2. Технопарк предусматривает создание более 100 новых рабочих мест. Планируется реализовывать одновременно от 15 до 20 проектов.

«Одна из целей организации технопарка ЦАГИ — формирование среды, стимулирующей обмен знаниями и технологиями для выработки новых решений. В первую очередь это — открытие современных лабораторий, где будет использоваться интеллектуальный капитал ученых нашего и других научно-исследовательских институтов России, студентов вузов, индустриальных партнеров.

Еще одна задача — своевременный вывод на рынок продуктов, созданных на базе российских научных достижений», — сказал генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» Кирилл Сыпало.

— Здесь уже происходит разработка учебных аэродинамических труб, одну из которых мы планируем передать в центр «Сириус» и создать авиационный кластер на сочинской площадке. Вторую — разместить здесь в Жуковском для молодежи и поддержать то направление, которое активно развивает ЦАГИ в части, прежде всего, детского творчества и воссоздания на новой основе кружков авиамоделирования, и как можно более ранней профориентации ребят. Кроме того, здесь уже приступают к размещению центра по аддитивному производству, центра по производству сверхлегких летательных аппаратов и станкостроительного производства".

О том, какие проекты уже реализуются в технопарке ЦАГИ, рассказал научный руководитель ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышев.

Во время тура по технопарку гости ознакомились с перспективными проектами научной инфраструктуры ЦАГИ. Большой интерес вызвала научная лаборатория по численному моделированию газодинамики в высокоскоростных двигателях летательных аппаратов. В результате исследований должна быть создана камера сгорания силовой установки, а полученные данные лягут в основу двигателей перспективных пассажирских самолетов.

Демонстрировались и модели сверхзвукового делового и пассажирского самолета, высокоскоростного экспериментального летательного аппарата, самолета в схеме «летающее крыло». Был презентован научный центр мирового уровня «Сверхзвук». Свою разработку представила компания «Солютерм» в области неразрушающего контроля.

Учащиеся Молодежного инновационного технического центра организовали экспозицию созданных ими моделей беспилотных летательных аппаратов. Для них один из резидентов технопарка разрабатывает учебную аэродинамическую трубу, прототип которой был представлен в центре технопарка. В зоне инноваций технопарка демонстрировались перспективные продукты центра авиационной науки, в том числе композитные конструкции и беспилотники. В технопарке уже размещены научно-производственные компании. Одним из таких резидентов стала Научно-инженерная компания, которая организовала опытное производство сверхлегких летательных аппаратов.