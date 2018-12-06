Самусьский ССЗ начал строительство двух нефтеналивных барж

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) приступил к строительству двух нефтеналивных барж.

Две нефтеналивные баржи должны сдать заказчику («Алрос-Лена») в сентябре 2019 года.

По словам генерального директора верфи Олега Ушакова предприятие уже получило комплект рабочей документации на первые блоки корпусов будущих судов, и сейчас на заводе приступили к резке заготовок. Грузоподъемность будущих барж составляет 2000 т.

Глава Самусьского предприятия отметил: «У барж специфическая экологичная конструкция — они имеют двойные борта и двойное дно. Конструкция исключает, чтобы топливо и речную воду разделяла только одна стенка. Таким образом, если произойдет повреждение корпуса баржи, топливо не попадет в реку».