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Судостроение и судоходство

Самусьский ССЗ начал строительство двух нефтеналивных барж

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) приступил к строительству двух нефтеналивных барж.

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Две нефтеналивные баржи должны сдать заказчику («Алрос-Лена») в сентябре 2019 года.

По словам генерального директора верфи Олега Ушакова предприятие уже получило комплект рабочей документации на первые блоки корпусов будущих судов, и сейчас на заводе приступили к резке заготовок. Грузоподъемность будущих барж составляет 2000 т.

Глава Самусьского предприятия отметил: «У барж специфическая экологичная конструкция — они имеют двойные борта и двойное дно. Конструкция исключает, чтобы топливо и речную воду разделяла только одна стенка. Таким образом, если произойдет повреждение корпуса баржи, топливо не попадет в реку».

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https://www.korabel.ru/news/comments/samusskiy_ssz_pristupil_k_stroitelstvu_neftenalivnyh_barzh.html

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, нефтеналивная баржа
  • Нет аватара seregin-s1
    07.12.1800:12:53

    А бывают нефтеналивные суда с одним дном?

    #1090883
    • purgelin purgelin
      07.12.1808:39:00

      Раньше были, после катастрофы на Аляске морские танкеры стали делать только двустенными. Как с речными баржами — надо уточнить, но все нынешние точно двойные, уже несколько лет как минимум.

      #1090912
      • сергей иванов сергей иванов
        07.12.1820:40:49

        Требования MARPOL обязывают выполнять борта новых (после 93-го года) морских танкеров двойными, если дедвейт превышает 5000 т. Для меньших правила рекомендательны, но тут вступают требования фрахтователей и портов, которые рекомендуют избегать отфрахтовку «незелёных» судов.

        #1091029
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