Сданы две баржи-площадки проекта RDB 66.68МА

«Государственная транспортная лизинговая компания» подписала акты технической приемки и приема-передачи двух сухогрузных аппарельных барж-площадок проекта RDB 66.68МА.

ГТЛК приняла две баржи-площадки проекта RDB 66.68МА © sudostroenie.info

Суда построены по заказу компании на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область).

Несамоходные баржи подходят для перевозки минерально-строительных грузов, в том числе негабаритных и опасных грузов в заводской таре или контейнерах. Грузоподъемность каждого судна составляет 2500 тонн.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈