Сданы две баржи-площадки проекта RDB 66.68МА

Сданы две баржи-площадки проекта RDB 66.68МАСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Государственная транспортная лизинговая компания» подписала акты технической приемки и приема-передачи двух сухогрузных аппарельных барж-площадок проекта RDB 66.68МА.
ГТЛК приняла две баржи-площадки проекта RDB 66.68МА © sudostroenie.info
Суда построены по заказу компании на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область).
Несамоходные баржи подходят для перевозки минерально-строительных грузов, в том числе негабаритных и опасных грузов в заводской таре или контейнерах. Грузоподъемность каждого судна составляет 2500 тонн.
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26.06.2519:25:55