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Katamaran 26 июня 2025, 16:15 206 Судостроение и судоходство

Сданы две баржи-площадки проекта RDB 66.68МА

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«Государственная транспортная лизинговая компания» подписала акты технической приемки и приема-передачи двух сухогрузных аппарельных барж-площадок проекта RDB 66.68МА.

ГТЛК приняла две баржи-площадки проекта RDB 66.68МАГТЛК приняла две баржи-площадки проекта RDB 66.68МА © sudostroenie.info

Суда построены по заказу компании на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область).

Несамоходные баржи подходят для перевозки минерально-строительных грузов, в том числе негабаритных и опасных грузов в заводской таре или контейнерах. Грузоподъемность каждого судна составляет 2500 тонн.

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Источник: sudostroenie.info

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Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, баржа, RDB66.68MА
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