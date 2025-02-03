На Самусьском ССЗ заложен мелкосидящий буксир проекта RDB 50.06

На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) состоялась закладка мелкосидящего буксира проекта RDB 50.06 класса РКО М3,0 (лед30)А для АО «Таймыргеофизика».

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Новое судно предназначено для буксировки несамоходных барж всех типов на буксирном канате и под бортом (в т.ч. технику с топливом в баках, автотопливозаправщиков).

Конструкционно судно представляет собой мелкосидящий буксир с капом над машинным отделением, надстройкой и рубкой в средней части судна.

Длина габаритная, м 30,0 Длина наибольшая, м 29,6 Ширина наибольшая, м 8,2 Высота борта на миделе, м 3,0 Осадка максимальная в полном грузу, м не более 1,1 Водоизмещение буксируемых плавсредств, тонн не более 1000

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