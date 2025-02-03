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Katamaran 03 февраля 2025, 09:47 124 Судостроение и судоходство

На Самусьском ССЗ заложен мелкосидящий буксир проекта RDB 50.06

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На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) состоялась закладка мелкосидящего буксира проекта RDB 50.06 класса РКО М3,0 (лед30)А для АО «Таймыргеофизика».

 © paluba.media

Новое судно предназначено для буксировки несамоходных барж всех типов на буксирном канате и под бортом (в т.ч. технику с топливом в баках, автотопливозаправщиков).

Конструкционно судно представляет собой мелкосидящий буксир с капом над машинным отделением, надстройкой и рубкой в средней части судна.

Длина габаритная, м 30,0
Длина наибольшая, м 29,6
Ширина наибольшая, м 8,2
Высота борта на миделе, м 3,0
Осадка максимальная в полном грузу, м не более 1,1
Водоизмещение буксируемых плавсредств, тонн не более 1000

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Источник: https://paluba.media/news/187092

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Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, буксир, RDB 50.06
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