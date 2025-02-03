На Самусьском ССЗ заложен мелкосидящий буксир проекта RDB 50.06

На Самусьском ССЗ заложен мелкосидящий буксир проекта RDB 50.06Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) состоялась закладка мелкосидящего буксира проекта RDB 50.06 класса РКО М3,0 (лед30)А для АО «Таймыргеофизика».
Новое судно предназначено для буксировки несамоходных барж всех типов на буксирном канате и под бортом (в т.ч. технику с топливом в баках, автотопливозаправщиков).
Конструкционно судно представляет собой мелкосидящий буксир с капом над машинным отделением, надстройкой и рубкой в средней части судна.
|Длина габаритная, м
|30,0
|Длина наибольшая, м
|29,6
|Ширина наибольшая, м
|8,2
|Высота борта на миделе, м
|3,0
|Осадка максимальная в полном грузу, м
|не более 1,1
|Водоизмещение буксируемых плавсредств, тонн
|не более 1000
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен