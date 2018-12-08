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Производство

Первый вакуумный автомобиль на шасси Газон Некст от «РосКомАвто»

  •  © roscomavto.ru

Автомобильный завод «РосКомАвто» пополнил линейку своего каталога, изготовив вакуумную машину, базирующуюся на базовом шасси Газон Некст C41RВ3 полной массой 10 тонн. Шасси имеет двигатель ЯМЗ-53341, евро-5 мощностью 155 л.с. Длина спецавтомобиля составляет 7010 мм., ширина 2295 мм. и высота 2450мм. Цистерна имеет увеличенный объем вместимостью 6 м3 с производительностью насоса 360 м3/ч. Время заполнения цистерны составляет от 4 до 6 мин. На автомобиль установлена Итальянская коробка отбора мощности марки OMFB и фонарь освещения рабочей зоны.

  •  © roscomavto.ru

  •  © roscomavto.ru

Марка шассиГАЗ
Базовое шассиC41RВ3
Длина автомобиля (мм)7010
Ширина автомобиля (мм)2295
Высота автомобиля (мм)2450
Колёсная база (мм)4515
Полная масса (кг)10000
КабинаОднорядная
Модель двигателяЯМЗ-53341, евро-5
Объем двигателя (л)4,75
Мощность (кВт / л.с. при об/мин)155 л/с при 2300
Топливный бак (л)100
Вместимость цистерны (м3)6
Производительность насоса (м3/ч)360

 http://roscomavto.ru/cata...-gazon-nekst-10-tonn.html 

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http://roscomavto.ru/news/vakumnaya_mashina_gazon_nekst_10_tonn/

РосКомАвто
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