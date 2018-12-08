Первый вакуумный автомобиль на шасси Газон Некст от «РосКомАвто»
Автомобильный завод «РосКомАвто» пополнил линейку своего каталога, изготовив вакуумную машину, базирующуюся на базовом шасси Газон Некст C41RВ3 полной массой 10 тонн. Шасси имеет двигатель ЯМЗ-53341, евро-5 мощностью 155 л.с. Длина спецавтомобиля составляет 7010 мм., ширина 2295 мм. и высота 2450мм. Цистерна имеет увеличенный объем вместимостью 6 м3 с производительностью насоса 360 м3/ч. Время заполнения цистерны составляет от 4 до 6 мин. На автомобиль установлена Итальянская коробка отбора мощности марки OMFB и фонарь освещения рабочей зоны.
|Марка шасси
|ГАЗ
|Базовое шасси
|C41RВ3
|Длина автомобиля (мм)
|7010
|Ширина автомобиля (мм)
|2295
|Высота автомобиля (мм)
|2450
|Колёсная база (мм)
|4515
|Полная масса (кг)
|10000
|Кабина
|Однорядная
|Модель двигателя
|ЯМЗ-53341, евро-5
|Объем двигателя (л)
|4,75
|Мощность (кВт / л.с. при об/мин)
|155 л/с при 2300
|Топливный бак (л)
|100
|Вместимость цистерны (м3)
|6
|Производительность насоса (м3/ч)
|360
http://roscomavto.ru/cata...-gazon-nekst-10-tonn.html
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