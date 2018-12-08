Первый вакуумный автомобиль на шасси Газон Некст от «РосКомАвто»

Автомобильный завод «РосКомАвто» пополнил линейку своего каталога, изготовив вакуумную машину, базирующуюся на базовом шасси Газон Некст C41RВ3 полной массой 10 тонн. Шасси имеет двигатель ЯМЗ-53341, евро-5 мощностью 155 л.с. Длина спецавтомобиля составляет 7010 мм., ширина 2295 мм. и высота 2450мм. Цистерна имеет увеличенный объем вместимостью 6 м3 с производительностью насоса 360 м3/ч. Время заполнения цистерны составляет от 4 до 6 мин. На автомобиль установлена Итальянская коробка отбора мощности марки OMFB и фонарь освещения рабочей зоны.

Марка шасси ГАЗ Базовое шасси C41RВ3 Длина автомобиля (мм) 7010 Ширина автомобиля (мм) 2295 Высота автомобиля (мм) 2450 Колёсная база (мм) 4515 Полная масса (кг) 10000 Кабина Однорядная Модель двигателя ЯМЗ-53341, евро-5 Объем двигателя (л) 4,75 Мощность (кВт / л.с. при об/мин) 155 л/с при 2300 Топливный бак (л) 100 Вместимость цистерны (м3) 6 Производительность насоса (м3/ч) 360

http://roscomavto.ru/cata...-gazon-nekst-10-tonn.html