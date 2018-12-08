Очередной портальный кран «Витязь» поставлен в «Северсталь»

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В рамках заключенного договора поставки специалистами ЗАО «СММ» завершены монтаж и пуско-наладочные работы портального перегрузочного крана серии «Витязь» на территории стивидорной компании АО «Нева-Металл» входящей в группу «Северсталь». Об этом «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе производителя крана ЗАО «СММ».

Кран предназначен для работы в крюковом, грейферном, спредерном, магнитном режимах и в режиме работы с кабиной для подъема людей. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 80 тонн, в грейферном режиме — 32 тонны.

Максимальный вылет стрелы — 40 метров. На территории предприятия-заказчика кран будет эксплуатироваться преимущественно для перевалки контейнеров.

Грузоподъемность крана позволяет перегружать контейнеры весом до 40 тонн с помощью автоматического телескопического спредера с функцией грузовыравнивания и шестью боковыми флипперами.

В целях повышения экономической эффективности, в системе управления краном предусмотрена технология рекуперации электроэнергии. Также кран оснащен модернизированным механизмом передвижения, основанным на принципе прямого привода без использования внешних зубчатых зацеплений.

С целью минимизации простоя причала, специалистами ЗАО «СММ» совместно с инженерами компании-заказчика было принято решение по проведению всего комплекса монтажных работ в тылу. Далее кран перегонялся на место постоянной эксплуатации по временным подкрановым путям. Работа портального крана позволит значительно увеличить интенсивность перевалки контейнерных грузов предприятия.

ЗАО «СММ» сотрудничает с горнодобывающей и металлургической компанией ПАО «Северсталь» с 2008 года. Ранее компанией выполнены поставки портального крана серии «Витязь» (2008 г.) и козлового крана серии «Барс» (2014 г.)