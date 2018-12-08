В городе стало лучше (обзор: осень, зима)

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В Сочи открыли новый сквер

Открытие обновленной части парка состоялось накануне на Мацесте. Сквер был разрушен 25-ти лет назад смерчем.

Парк восстановили в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Сами сочинцы выбирали общественные и дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве. Одним из самых масштабных проектов стало благоустройство парка на Мацесте.

В ближайшее время будет полностью завершим строительство второй и третьей очереди этого объекта, соединив его с терренкуром и старым зданием Мацесты, — рассказали на открытии парка.

Всего в этом году в Сочи открылись 4 сквера. в микрорайонах Мацеста (Хостинский район) и Блиново (Адлерский район), поселке КСМ (Центральный район) и в центре Лазаревского района на улице Лесной".

В Партизанске Приморского края отреставрировали городской парк, который был построен в 1952 году

В этом году в парке велись основные работы: было уложено новое дорожное покрытие, устанавливались клумбы, восстановлены тротуары.

Планируется, что в 2019 году здесь установят новые скамейки, урны, а в перспективе здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, фонтан.

Отметим, в этом году в Приморье по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 59 общественных территорий, в том числе, пять парков.

Новый сквер появился в поселке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области

Новый сквер открыли 21 ноября у дома № 8 по улице Центральной. За появление зоны отдыха именно в этом месте высказалось наибольшее количество жителей поселка на местном референдуме, состоявшемся 18 марта. Подрядчиком проекта выступила компания «Система».

Сквер украшают зеленые насаждения с Деревом Счастья. Здесь также оборудованы пешеходные дорожки, скамейки для отдыха и детская игровая площадка.

В скором времени новый сквер появится и в поселке Новоселье.

В столице Башкирии Уфе 25 октября открыли Сквер желаний

Новый сквер расположился во дворах по улице Мелеузовской в Шакше. Аккуратные дорожки, свежевысаженные ёлочки, в центре — «дерево исполнения желаний», из-за которого место и получило своё имя — Сквер желаний.

— Для меня это сквер — большая мечта. И я очень рад, что нам удалось ее реализовать, — признался на открытии генеральный директор местного ЖЭУ Данил Герасимов. — Вы все помните, что здесь было раньше: бурелом, грязь. Теперь же в сквере будет удобно и молодым мамам с детьми, и старшему поколению.

В поселке Советском Тимашевского района Краснодарского края 21 ноября состоялось открытие парковой зоны

В результате проведенных работ в парковой зоне появилась широкая аллея с фонарями, скамейками, высаженными кустарниками и деревьями и метом под детскую площадку — ее местная администрация установит на свои средства, оборудование уже приобрели.

Благоустроить свои территории планируют в 2019 году еще несколько сельских поселений Тимашевского района.

Старый парк преобразился в Кленянском районе Брянской области

Белые светильники, уложенные плиткой дорожки, современные скамейки, спортивная и детская площадки — таким клетнянцы увидели обновленный парк им. 40-летия Победы в день его открытия, которое состоялось 14 ноября.

В преображенном сквере строителями было проложено 710 м кабеля, установлено 23 опоры и 46 светодиодных светильников, уложено более 1000 кв. м тротуарной плитки, вдоль прогулочной зоны размещено 14 лавочек.

Обновленный Лермонтовский терренкур открыли в Железноводске

В Железноводске (Ставропольский край) в понедельник торжественно открыли обновленный Лермонтовский терренкур, отремонтированный за счет средств курортного сбора.

Всего на ремонт было потрачено более 26 млн рублей. Эти средства пошли на укладку новой бесшовной плитки, восстановление освещения, установку скамеек и реставрацию малых архитектурных форм. Ремонт терренкура продолжался в течение 5 месяцев.

По данным пресс-службы, первыми по обновлённому «Лермонтовскому» терренкуру проехали участники велопробега «Железная верста». Торжественное открытие терренкура посетили более 500 жителей и гостей курорта.

«Весь курортный сбор следующего года, а это около 40 млн рублей, будет направлен на проект продления Каскадной лестницы. На Общественном совете города было решено добавить курортный сбор 2019 года к гранту в размере 75 млн рублей, которые Железноводск получил в результате победы в федеральном конкурсе „Малые города“, учрежденном Минстроем РФ», — отмечается в пресс-релизе.

В Георгиевске Ставропольского края 26 ноября открылись благоустроенные аллея им. М.Ю. Лермонтова и «Парк Дружбы»

В результате проведенных работ отремонтирована проезжая часть улицы Лермонтова, заменено покрытие аллеи, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы. Здесь также реконструирован фонтан «Каменный цветок», выполненный из розового мрамора.

Отметим, что зелёная зона «Парка Дружбы» — единственное место для отдыха в этом районе города. Длительное время парк оставался неблагоустроенным, но пользовался популярностью у горожан.

К настоящему времени в парке оборудованы детские площадки, WI- FI зона, эстрадная площадка и спортивная зона для волейбола, бадмингтона, воркаута и паркура.

Второй этап благоустройства «Парка Дружбы» предусматривает создание общественной территории многофункционального назначения. Парк будет наполнен новыми объектами благоустройства. В их числе — велодорожки, ландшафтное озеленение, парковые скульптуры.

Комсомольский парк в Пятигорске открыли после реконструкции

5 декабря в Пятигорске Ставропольского края состоялось открытие Комсомольского парка после масштабной реконструкции, которая была проведена в этом году.

«Стоимость проведенных в Комсомольском парке работ превысила 82 млн рублей. На площади свыше 92 гектаров выполнено благоустройство пешеходных и велосипедных дорожек, проведено освещение, разбиты газоны и клумбы, реконструирован спортивный комплекс с площадками для командных игр, тренажерами и роллердромом, отведена площадка для выгула собак», — говорится в сообщении.

«Мы открываем совершенно новый Комсомольский парк. Это первый, но не последний в городе объект, построенный по целевой программе. Завершается благоустройство в Нагорном парке, на средства курортного сбора идут работы в парке Цветник. Эти шаги дадут новый этап развития нашему прекрасному городу, столице Северо-Кавказского округа. И пусть таких моментов в жизни Пятигорска будет как можно больше», — приводит пресс-служба слова чиновника Администрации Ставропольского края на открытии парка.

В 2018 году благоустройство парков, скверов и других общественных территорий проводилась в 23 муниципалитетах края. В 2019 году впервые расходы на благоустройство территорий в краевом бюджете составят около 1,6 млрд рублей.

В частности, строительство и реконструкция объектов программы по формированию комфортной городской среды, которые определены народным голосованием, пройдет в десяти сельских и трех городских территориях региона.

Более 200 объектов будут благоустроены в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено приобретение коммунальной техники, дополнительные средства планируется направить на благоустройство городов-курортов в дополнение к средствам курортного сбора.

В амурском селе Ивановка завершился первый этап благоустройства парка развлечений

В Амурской области полностью благоустроено 46 дворовых и семь общественных территорий, а также парк в городе Райчихинск. Эти объекты местные жители выбрали в ходе голосования. На благоустройство в 2018 году в регионе было предусмотрено 198 млн рублей.

В селе Ивановка Ивановского района завершен первый этап работ по благоустройству парка развлечений на улице Торговая. Здесь завершены работы по установке ворот, ограждений, фонарей, скамеек, урн, установлен фонтан.

В 2019 году благоустройство парка в Ивановке будет продолжено. Планируется, что торжественное открытие обновленного парка состоится в начале лета.

В центре Калининграда открылась новая пешеходна зона

17 ноября открыта первая очередь благоустройства досугово-деловой пешеходной зоны на улице Профессора Баранова в Калининграде.

Её протяжённость — 400 метров, здесь всё выложено тротуарной плиткой, высажены липы, обустроены подпорные стенки, клумбы, фонари, обустроены парковочные места.

Вся протяжённость благоустраиваемой территории от Горького до Пролетарской — около 1 километра.

На работы выделено 300 млн. рублей. Вторая очередь работ запланирована на следующий год.

В Саратове закончены работы по благоустройству бульвара Рахова

17 ноября открылся благоустроенный бульвар на ул. Рахова.

Работы велись в рамках программы «Формирование современной городской среды г. Саратова на 2018-2022 годы. Проект был выбран приоритетным в рамках рейтингового голосования в марте.

Работы проведены в 2 этапа. Первая часть — это зелёная зона, вторая — обустройство непосредственно ул. Рахова: тротуары, проезжая часть. Выполнены работы по устройству покрытия тротуаров — с установкой бортового камня и организацией велодорожек и дополнительных парковочных карманов на участке от ул. 2-я Садовая до ул. Вавилова. Установлены четыре новые детские площадки, появились новые собачьи и спортивные площадки, столы для настольного тенниса, а также для шахмат и шашек. Смонтированы трубопроводы автополива, в системе освещения увеличилось количество светильников с 58 до 169. Число скамеек на бульваре выросло с 48 до 143. Кроме того, на бульваре дополнительно высадили 195 лип и около 1,5 тысячи кустов сирени, ирги, спиреи.

Также в Саратове в этом году восстанавлены тротуары на улицам Московской, Симбирской, Мясницкой.

Подсветка древних башен Чечни

Чечня — один из самых быстроразвивающихся регионов России, с которым компания «Айра» сотрудничает уже не первый год. Недавно компания приступила к реализации одного из проектов по архитектурной подсветке исторических наследий Чеченской Республики — подсветке памятников.

Проект реализуется на безвозмездной основе и является подарком для жителей Чечни.

Древние башни горной Чечни представляют собой уникальное явление в мировой культуре, но вместе с тем остаются незаметными среди скал, особенно в темное время суток. Архитектурная подсветка преобразит каменные исполины и вызовет интерес как местных жителей, так и гостей региона. Всего планируется подсветить 90 башен, каждая из которых теперь станет новой достопримечательностью. Чеченская архитектура отличается большим разнообразием форм и отдельных деталей. Учесть каждую мелочь при установке подсветки, чтобы подчеркнуть величие башен и не отвлечь от них внимания — главная задача специалистов нашей компании. Подсветка будет осуществляться при помощи солнечных батарей и прожекторов.

На сегодняшний день подсветка исторических памятников уже началось — иллюминация установлена на башне «Дёра» в селе Тазбичи Итум-Калинского района Чеченской Республики, которая теперь эффектно преображается с наступлением темноты, объединяя в себе богатейшее культурное наследие и современный подход.

В Смоленской области открылся благоустроенный парк

В конце октября в Гагаринсом районе области открылся после реконструкции Центральный парк культуры и отдыха имени Федора Солнцева.

Благоустройство парка осуществлялось в рамках Соглашения, подписанного летом этого года между Администрацией Смоленской области и Группой «ЭГГЕР». За счет средств компании была построена новая детская площадка, очищен пруд, а также реконструирована центральная аллея (представлена двумя пешеходными дорожками, разделенными зеленой зоной с клумбами).

В благоустройство этого парка «ЭГГЕРОМ» уже вложено порядка 15 млн рублей.

Благоустройство 48 въездных групп завершили в Подмосковье

Программа 2018 г. по благоустройству въездных групп в Московской области выполнена. Всего на территории 24 муниципальных образований Подмосковья завершены мероприятия по благоустройству 48 въездных групп со стелами.

Уточняется, что благоустройство въездных групп в 2018 г. проведено в городских округах Балашиха, Бронницы, Дмитровский, Домодедово, Егорьевск Лобня, Клин, Мытищи, Шаховская, Люберцы, Реутов, Кашира, Красногорск, Зарайск, Шатура, Наро-Фоминский, Ступино, Чехов, Коломенский, Химки, ЗАТО Звездный городок, а также в Солнечногорском, Сергиево-Посадском и Одинцовском районах.

В ходе работ были установлены новые стелы, въездные знаки с названием муниципальных образований. Кроме того, выполнено комплексное благоустройство прилегающих к ним территорий — уложена новая тротуарная плитка, установленоархитектурно-художественное освещение.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://news.rambler.ru/other/41308946-v-partizanske-otkryli-novyy-park/?fromamp

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https://ufa1.ru/text/gorod/51408101?from=listnews

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http://www.stavregion.ru/news/2018/11/26/alleya-i-park-otkryty-v-georgivske-posle-rekonstru/

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=988455

http://www.amur.info/news/2018/11/22/146401

http://vesti-kaliningrad.ru/v-centre-kaliningrada-oficialno-otkrylas-novaya-peshexodnaya-zona/

https://lenta.ru/news/2017/11/17/saratov/

https://aira.ru/novosti/podsvetka-drevnikh-bashen-gornoy-chechni/

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