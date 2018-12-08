Добавить статью
Города и сёла России

В городе стало лучше (обзор: осень, зима)

  •  © sochinews.io

В Сочи открыли новый сквер

Открытие обновленной части парка состоялось накануне на Мацесте. Сквер был разрушен 25-ти лет назад смерчем.

Парк восстановили в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Сами сочинцы выбирали общественные и дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве. Одним из самых масштабных проектов стало благоустройство парка на Мацесте.

В ближайшее время будет полностью завершим строительство второй и третьей очереди этого объекта, соединив его с терренкуром и старым зданием Мацесты, — рассказали на открытии парка.

Всего в этом году в Сочи открылись 4 сквера. в микрорайонах Мацеста (Хостинский район) и Блиново (Адлерский район), поселке КСМ (Центральный район) и в центре Лазаревского района на улице Лесной".

  •  © dailynews.ru

В Партизанске Приморского края отреставрировали городской парк, который был построен в 1952 году

В этом году в парке велись основные работы: было уложено новое дорожное покрытие, устанавливались клумбы, восстановлены тротуары.

Планируется, что в 2019 году здесь установят новые скамейки, урны, а в перспективе здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, фонтан.

Отметим, в этом году в Приморье по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 59 общественных территорий, в том числе, пять парков.

Новый сквер появился в поселке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области

Новый сквер открыли 21 ноября у дома № 8 по улице Центральной. За появление зоны отдыха именно в этом месте высказалось наибольшее количество жителей поселка на местном референдуме, состоявшемся 18 марта. Подрядчиком проекта выступила компания «Система».

Сквер украшают зеленые насаждения с Деревом Счастья. Здесь также оборудованы пешеходные дорожки, скамейки для отдыха и детская игровая площадка.

В скором времени новый сквер появится и в поселке Новоселье.

В столице Башкирии Уфе 25 октября открыли Сквер желаний

Новый сквер расположился во дворах по улице Мелеузовской в Шакше. Аккуратные дорожки, свежевысаженные ёлочки, в центре — «дерево исполнения желаний», из-за которого место и получило своё имя — Сквер желаний.

  •  © bash.news

— Для меня это сквер — большая мечта. И я очень рад, что нам удалось ее реализовать, — признался на открытии генеральный директор местного ЖЭУ Данил Герасимов. — Вы все помните, что здесь было раньше: бурелом, грязь. Теперь же в сквере будет удобно и молодым мамам с детьми, и старшему поколению.

В поселке Советском Тимашевского района Краснодарского края 21 ноября состоялось открытие парковой зоны

В результате проведенных работ в парковой зоне появилась широкая аллея с фонарями, скамейками, высаженными кустарниками и деревьями и метом под детскую площадку — ее местная администрация установит на свои средства, оборудование уже приобрели.

  •  © yuga.ru

Благоустроить свои территории планируют в 2019 году еще несколько сельских поселений Тимашевского района.

Старый парк преобразился в Кленянском районе Брянской области

Белые светильники, уложенные плиткой дорожки, современные скамейки, спортивная и детская площадки — таким клетнянцы увидели обновленный парк им. 40-летия Победы в день его открытия, которое состоялось 14 ноября.

  •  © kletnya-newlife.ru

В преображенном сквере строителями было проложено 710 м кабеля, установлено 23 опоры и 46 светодиодных светильников, уложено более 1000 кв. м тротуарной плитки, вдоль прогулочной зоны размещено 14 лавочек.

Обновленный Лермонтовский терренкур открыли в Железноводске

В Железноводске (Ставропольский край) в понедельник торжественно открыли обновленный Лермонтовский терренкур, отремонтированный за счет средств курортного сбора.

  •  © images.pobeda26.ru

Всего на ремонт было потрачено более 26 млн рублей. Эти средства пошли на укладку новой бесшовной плитки, восстановление освещения, установку скамеек и реставрацию малых архитектурных форм. Ремонт терренкура продолжался в течение 5 месяцев.

По данным пресс-службы, первыми по обновлённому «Лермонтовскому» терренкуру проехали участники велопробега «Железная верста». Торжественное открытие терренкура посетили более 500 жителей и гостей курорта.

  •  © kmvexpress.ru

«Весь курортный сбор следующего года, а это около 40 млн рублей, будет направлен на проект продления Каскадной лестницы. На Общественном совете города было решено добавить курортный сбор 2019 года к гранту в размере 75 млн рублей, которые Железноводск получил в результате победы в федеральном конкурсе „Малые города“, учрежденном Минстроем РФ», — отмечается в пресс-релизе.

В Георгиевске Ставропольского края 26 ноября открылись благоустроенные аллея им. М.Ю. Лермонтова и «Парк Дружбы»

В результате проведенных работ отремонтирована проезжая часть улицы Лермонтова, заменено покрытие аллеи, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы. Здесь также реконструирован фонтан «Каменный цветок», выполненный из розового мрамора.

  •  © stavregion.ru

Отметим, что зелёная зона «Парка Дружбы» — единственное место для отдыха в этом районе города. Длительное время парк оставался неблагоустроенным, но пользовался популярностью у горожан.

  •  © stavregion.ru

К настоящему времени в парке оборудованы детские площадки, WI- FI зона, эстрадная площадка и спортивная зона для волейбола, бадмингтона, воркаута и паркура.

Второй этап благоустройства «Парка Дружбы» предусматривает создание общественной территории многофункционального назначения. Парк будет наполнен новыми объектами благоустройства. В их числе — велодорожки, ландшафтное озеленение, парковые скульптуры.

Комсомольский парк в Пятигорске открыли после реконструкции

5 декабря в Пятигорске Ставропольского края состоялось открытие Комсомольского парка после масштабной реконструкции, которая была проведена в этом году.

  •  © images.aif.ru

«Стоимость проведенных в Комсомольском парке работ превысила 82 млн рублей. На площади свыше 92 гектаров выполнено благоустройство пешеходных и велосипедных дорожек, проведено освещение, разбиты газоны и клумбы, реконструирован спортивный комплекс с площадками для командных игр, тренажерами и роллердромом, отведена площадка для выгула собак», — говорится в сообщении.

«Мы открываем совершенно новый Комсомольский парк. Это первый, но не последний в городе объект, построенный по целевой программе. Завершается благоустройство в Нагорном парке, на средства курортного сбора идут работы в парке Цветник. Эти шаги дадут новый этап развития нашему прекрасному городу, столице Северо-Кавказского округа. И пусть таких моментов в жизни Пятигорска будет как можно больше», — приводит пресс-служба слова чиновника Администрации Ставропольского края на открытии парка.

  •  © w-ip.ru

В 2018 году благоустройство парков, скверов и других общественных территорий проводилась в 23 муниципалитетах края. В 2019 году впервые расходы на благоустройство территорий в краевом бюджете составят около 1,6 млрд рублей.

В частности, строительство и реконструкция объектов программы по формированию комфортной городской среды, которые определены народным голосованием, пройдет в десяти сельских и трех городских территориях региона.

  •  © cdn2.etokavkaz.ru

Более 200 объектов будут благоустроены в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено приобретение коммунальной техники, дополнительные средства планируется направить на благоустройство городов-курортов в дополнение к средствам курортного сбора.

В амурском селе Ивановка завершился первый этап благоустройства парка развлечений

В Амурской области полностью благоустроено 46 дворовых и семь общественных территорий, а также парк в городе Райчихинск. Эти объекты местные жители выбрали в ходе голосования. На благоустройство в 2018 году в регионе было предусмотрено 198 млн рублей.

  •  © img.amur.info

В селе Ивановка Ивановского района завершен первый этап работ по благоустройству парка развлечений на улице Торговая. Здесь завершены работы по установке ворот, ограждений, фонарей, скамеек, урн, установлен фонтан.

В 2019 году благоустройство парка в Ивановке будет продолжено. Планируется, что торжественное открытие обновленного парка состоится в начале лета.

В центре Калининграда открылась новая пешеходна зона

17 ноября открыта первая очередь благоустройства досугово-деловой пешеходной зоны на улице Профессора Баранова в Калининграде.

  •  © newkaliningrad.ru

Её протяжённость — 400 метров, здесь всё выложено тротуарной плиткой, высажены липы, обустроены подпорные стенки, клумбы, фонари, обустроены парковочные места.

  •  © newkaliningrad.ru

Вся протяжённость благоустраиваемой территории от Горького до Пролетарской — около 1 километра.

На работы выделено 300 млн. рублей. Вторая очередь работ запланирована на следующий год.

В Саратове закончены работы по благоустройству бульвара Рахова

17 ноября открылся благоустроенный бульвар на ул. Рахова.

Работы велись в рамках программы «Формирование современной городской среды г. Саратова на 2018-2022 годы. Проект был выбран приоритетным в рамках рейтингового голосования в марте.

  •  © saratov.gov.ru

Работы проведены в 2 этапа. Первая часть — это зелёная зона, вторая — обустройство непосредственно ул. Рахова: тротуары, проезжая часть. Выполнены работы по устройству покрытия тротуаров — с установкой бортового камня и организацией велодорожек и дополнительных парковочных карманов на участке от ул. 2-я Садовая до ул. Вавилова. Установлены четыре новые детские площадки, появились новые собачьи и спортивные площадки, столы для настольного тенниса, а также для шахмат и шашек. Смонтированы трубопроводы автополива, в системе освещения увеличилось количество светильников с 58 до 169. Число скамеек на бульваре выросло с 48 до 143. Кроме того, на бульваре дополнительно высадили 195 лип и около 1,5 тысячи кустов сирени, ирги, спиреи.

  •  © saratov.gov.ru

Также в Саратове в этом году восстанавлены тротуары на улицам Московской, Симбирской, Мясницкой.

Подсветка древних башен Чечни

Чечня — один из самых быстроразвивающихся регионов России, с которым компания «Айра» сотрудничает уже не первый год. Недавно компания приступила к реализации одного из проектов по архитектурной подсветке исторических наследий Чеченской Республики — подсветке памятников.

  •  © aira.ru

Проект реализуется на безвозмездной основе и является подарком для жителей Чечни.

Древние башни горной Чечни представляют собой уникальное явление в мировой культуре, но вместе с тем остаются незаметными среди скал, особенно в темное время суток. Архитектурная подсветка преобразит каменные исполины и вызовет интерес как местных жителей, так и гостей региона. Всего планируется подсветить 90 башен, каждая из которых теперь станет новой достопримечательностью. Чеченская архитектура отличается большим разнообразием форм и отдельных деталей. Учесть каждую мелочь при установке подсветки, чтобы подчеркнуть величие башен и не отвлечь от них внимания — главная задача специалистов нашей компании. Подсветка будет осуществляться при помощи солнечных батарей и прожекторов.

  •  © aira.ru

На сегодняшний день подсветка исторических памятников уже началось — иллюминация установлена на башне «Дёра» в селе Тазбичи Итум-Калинского района Чеченской Республики, которая теперь эффектно преображается с наступлением темноты, объединяя в себе богатейшее культурное наследие и современный подход.

В Смоленской области открылся благоустроенный парк

В конце октября в Гагаринсом районе области открылся после реконструкции Центральный парк культуры и отдыха имени Федора Солнцева.

  •  © admin-smolensk.ru

Благоустройство парка осуществлялось в рамках Соглашения, подписанного летом этого года между Администрацией Смоленской области и Группой «ЭГГЕР». За счет средств компании была построена новая детская площадка, очищен пруд, а также реконструирована центральная аллея (представлена двумя пешеходными дорожками, разделенными зеленой зоной с клумбами).

В благоустройство этого парка «ЭГГЕРОМ» уже вложено порядка 15 млн рублей.

Благоустройство 48 въездных групп завершили в Подмосковье

Программа 2018 г. по благоустройству въездных групп в Московской области выполнена. Всего на территории 24 муниципальных образований Подмосковья завершены мероприятия по благоустройству 48 въездных групп со стелами.

  •  © mosreg.ru

Уточняется, что благоустройство въездных групп в 2018 г. проведено в городских округах Балашиха, Бронницы, Дмитровский, Домодедово, Егорьевск Лобня, Клин, Мытищи, Шаховская, Люберцы, Реутов, Кашира, Красногорск, Зарайск, Шатура, Наро-Фоминский, Ступино, Чехов, Коломенский, Химки, ЗАТО Звездный городок, а также в Солнечногорском, Сергиево-Посадском и Одинцовском районах.

  •  © mosreg.ru

В ходе работ были установлены новые стелы, въездные знаки с названием муниципальных образований. Кроме того, выполнено комплексное благоустройство прилегающих к ним территорий — уложена новая тротуарная плитка, установленоархитектурно-художественное освещение.

  •  © mgkh.mosreg.ru

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://news.rambler.ru/other/41308946-v-partizanske-otkryli-novyy-park/?fromamp

http://47news.ru/articles/148663/

https://ufa1.ru/text/gorod/51408101?from=listnews

https://xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai/index.php/3047-territoriya-otdykha

http://kletnya-newlife.ru/society/2018/11/21/novoe-dyxanie-starogo-parka/

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=985958

http://www.stavregion.ru/news/2018/11/26/alleya-i-park-otkryty-v-georgivske-posle-rekonstru/

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=988455

http://www.amur.info/news/2018/11/22/146401

http://vesti-kaliningrad.ru/v-centre-kaliningrada-oficialno-otkrylas-novaya-peshexodnaya-zona/

https://lenta.ru/news/2017/11/17/saratov/

https://aira.ru/novosti/podsvetka-drevnikh-bashen-gornoy-chechni/

htthttps://www.admin-smolensk.ru/news/news_21355.

htmlps://news.rambler.ru/other/41371763-blagoustroystvo-48-vezdnyh-grupp-zavershili-v-podmoskove/

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://sochinews.io/2018/11/21/v-odnom-iz-mikrorayonov-sochi-otkryili-novyiy-skver/

благоустройство , Краснодарский край , Приморский край , Ленинградская область , Башкирия , Брянская область , Ставропольский край , Амурская область , Калининградская область , Саратовская область , Чеченская республика , Смоленская область , Москов
  • Нет аватара termometrix
    08.12.1819:10:55

    Парк «Цветник» в Пятигорске и другие объекты.

    •  © Фото из открытых источников

    •  © kurort26.ru

    •  © komandirovka.ru

    •  © turisticum.ru

    •  © cs11.pikabu.ru

    •  © tatka-kmv.ru

    •  © 5portal.ru

    •  © billionnews.ru

    #1091205
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.12.1822:31:43

      Какая красота!

      И ведь это можно сделать в каждом городе.

      Российская глубинка обустраивается и хорошеет.

      #1091257
      • Нет аватара fales
        09.12.1810:11:51

        И ведь это можно сделать в каждом городе.

        Субтропический или хотя бы умеренный климат далеко не в каждом городе.

        ИМХО имеет смысл серьезно подумать над созданием оранжерей для северных городов.

        Отредактировано: fales~10:21 09.12.18
        #1091335
  • Влади75 Влади75
    08.12.1820:48:30

    Шикарно.

    А в Севастополе беспредел творится.Губернатор там полный кретин,прости господи.

    ©Видео с youtube.com

    И это не последний беспредел.

    #1091236
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,