Посмотри, что сделали в России пока ты ныл
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bAkk2-UMNdI
Пока во Франции «жёлтые жилеты» разносят в дребезги собственную столицу, а в России некоторые граждане привычно ноют о нашей отсталости от передовых стран мира, время продолжает своё движение вперёд. О некоторых российских достижениях двух последних недель — расскажем в этом выпуске.
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- Евгений Супер
- 09.12.201817:58
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