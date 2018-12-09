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Посмотри, что сделали в России пока ты ныл

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bAkk2-UMNdI

Пока во Франции «жёлтые жилеты» разносят в дребезги собственную столицу, а в России некоторые граждане привычно ноют о нашей отсталости от передовых стран мира, время продолжает своё движение вперёд. О некоторых российских достижениях двух последних недель — расскажем в этом выпуске.

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, новое производство, промышленность
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