В Ставропольском крае открыт путепровод

В сентябре 2018 года в Изобильном состоялся пуск в эксплуатацию нового путепровода. Он связал между собой две части города, разделённые железнодорожными путями, и призван разгрузить транспортные потоки.

До появления нового путепровода проезд транспорта из одной части города в другую, в том числе, транзитного транспорта в северные районы края обеспечивал единственный железнодорожный переезд. С началом проведения уборочных работ сезонное увеличение грузопотока автомобилей ежегодно приводило к образованию транспортных заторов на этом участке.

Строительство нового инфраструктурного объекта было реализовано в рамках краевой программы развития транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения. Общий объём финансирования составил свыше 826 миллионов рублей, большая часть которых — средства бюджета Ставропольского края. Общая длина путепровода составляет 1734 метра.