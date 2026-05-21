В Ставропольском крае 13 км автодороги Р-216 стали четырёхполосными
Привели в порядок участок с 455-го по 468-й км — от улицы Тахтинской в Ипатове в сторону Светлограда. Раньше это был двухполосный отрезок с высокой нагрузкой: ежедневно здесь проезжало около 20 тыс. машин, из-за чего в часы пик возникали заторы.
После капремонта пропускная способность увеличилась до 30 тыс. автомобилей в сутки. Ширина проезжей части теперь составляет 14 м, а каждой полосы — 3,5 м.В ходе работ расширили дорожное полотно и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, заменили семь водопропускных труб, укрепили обочины и обновили 10 пересечений и примыканий. Для защиты от обвалов использовали габионные конструкции.На всём протяжении участка установили осевое барьерное ограждение, линии электроосвещения, краевое ограждение, новые знаки и нанесли разметку термопластиком с высоким уровнем светоотражения.Р-216 — один из важнейших маршрутов Юга России. Трасса соединяет Астрахань, Элисту и Ставрополь, помогает местным жителям быстрее добираться до нужных мест и делает удобнее путь к популярным туристическим местам.
