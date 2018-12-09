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Транспорт и логистика

40 самосвалов КАМАЗ-6520 поставлены транспортной компании «ОГК Логистик»

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Ресурсный центр Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» в Хабаровске реализовал 40 самосвалов КАМАЗ-6520 транспортной компании «ОГК Логистик».

Автомобили семейства КАМАЗ-6520 предназначены для перевозки навалочных, сыпучих и прочих грузов. Эти самосвалы оснащаются комфортной кабиной на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. В агрегатной базе — мощные двигатели Cummins ISL 400 50 экологического уровня «Евро-5». Автомобили имеют превосходные динамические характеристики. Кроме того, автомобиль оснащён вместительной самосвальной платформой объёмом 20 куб. м.

Самосвалы КАМАЗ-6520 поступят в адрес заказчика до конца ноября. Поставщик автотехники — официальный дилер компании «Сахалин Запчастьсервис». Как отмечают представители Ресурсного центра ТФК, «ОГК Логистик» является давним партнёром и настроен на долгое сотрудничество. В прошлом году было приобретено 30 аналогичных строительных самосвалов, а в ближайшее время ожидается поставка ещё шести углевозов на базе шасси КАМАЗ-65801.

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https://kamaz.ru/press/releases/samosvaly_kamaz_dlya_khabarovskogo_kraya/

КамАЗ, ОГК Логистик
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