40 самосвалов КАМАЗ-6520 поставлены транспортной компании «ОГК Логистик»

Ресурсный центр Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» в Хабаровске реализовал 40 самосвалов КАМАЗ-6520 транспортной компании «ОГК Логистик».

Автомобили семейства КАМАЗ-6520 предназначены для перевозки навалочных, сыпучих и прочих грузов. Эти самосвалы оснащаются комфортной кабиной на четырёхточечной пружинной подвеске без спального места. В агрегатной базе — мощные двигатели Cummins ISL 400 50 экологического уровня «Евро-5». Автомобили имеют превосходные динамические характеристики. Кроме того, автомобиль оснащён вместительной самосвальной платформой объёмом 20 куб. м.

Самосвалы КАМАЗ-6520 поступят в адрес заказчика до конца ноября. Поставщик автотехники — официальный дилер компании «Сахалин Запчастьсервис». Как отмечают представители Ресурсного центра ТФК, «ОГК Логистик» является давним партнёром и настроен на долгое сотрудничество. В прошлом году было приобретено 30 аналогичных строительных самосвалов, а в ближайшее время ожидается поставка ещё шести углевозов на базе шасси КАМАЗ-65801.