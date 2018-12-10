МРК «Орехово-Зуево» передан ВМФ России
Сегодня в главной военно-морской базе Черноморского флота городе-герое Севастополе на малом ракетном корабле «Орехово-Зуево» проекта 21631 был торжественно поднят Андреевский флаг.
Корабль был построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и летом этого года по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний, а 7 декабря пришёл в Севастополь к месту постоянного базирования. «Орехово-Зуево» это уже седьмой МРК проекта 21631 «Буян-М», пополнивший состав ВМФ России, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также уничтожение надводных целей.
Серия:
Зав. № 631 — заложен
Зав. № 632 — заложен
Зав. № 633 — заложен
Зав. № 634 — заложен
Зав. № 635 — заложен
Зав. № 636 — заложен
Зав. № 637 — заложен
Зав. № 638 — заложен
Зав. № 639 — заложен
Зав. № 640 — заложен
Зав. № 641 — заложен
Зав. № 642 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Этот пост будет дополнен фото!
10.12.1810:58:20
10.12.1812:08:05
10.12.1813:27:03
10.12.1813:38:14