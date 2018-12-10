В Симферополе на линии вышли 44 новых автобуса

Муниципальное предприятие «Горавтотранс» запустило на линии 44 новых автобуса по нескольким маршрутам, еще 6 оставлены в резерве.

Новые автобусы марок «ЛиАЗ» и «НефАЗ» выходят на 18 направлений, но основное усиление произошло на наиболее проблемных.

«Автобусы будут курсировать по маршрутам № 50 «Аэропорт «Заводское» — Давыдовка» и № 67 «Птицефабрика «Южная» — МРЭО». Кроме того, восстановлен маршрут № 108 (теперь от носит № 93) «ул. Нестерова — мкрн. Льдозаводское», куда вышли автобусы средней вместимости. Ну и самое главное — приятный сюрприз ждет жителей микрорайона «Пневматика»: маршрут № 6, который ранее следовал от городского кладбища «Абдал» до Центрального рынка теперь продлен до верхней «Пневматики». На линию вышли автобусы большой вместимости марки «Нефаз». В дальнейшем, после создания дорожно-транспортной агломерации города Симферополя и Симферопольского района, маршрут будет продлен до села Живописное.

Непосредственно на месте журналисты убедились в том, что на маршрут № 67 с птицефабрики «Южная» (ул. Данилова) и № 50 вышли несколько больших автобусов «ЛиАЗ» и «Нефаз» — после «админтеррора», устроенного в городе главой Крыма Сергеем Аксёновым, и проверки работы транспортных компаний договоры с перевозчиками были расторгнуты. Также на обновленный маршрут № 6, который теперь следует до проблемного микрорайона «Пневматика» (ул. Балаклавская), вышли 4 автобуса.

Автобусы российского производства закупались в лизинг по поручению главы Республики Крым. Так как частные перевозчики, после того, как к ним были предъявлены обоснованные требования ушли с маршрутов, то в городе образовалсяа коллапс. Закупка автобусов положила начало решению этой проблемы. Но этого недостаточно: сегодня в городе работает муниципальное унитарное предприятие «Горавтотранс», но пока не работает «Крымтроллейбус», и проблема в том, что нет водителей — сейчас они уже обучаются, и к завершению 2019 года в городе на маршрутах будет ходить еще 150 троллейбусов.