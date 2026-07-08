В Симферополе официально запущено движение по путепроводу на улице Москалева.

В ходе реконструкции полностью заменили пролетные строения, построили новые опоры и фундаменты, переустроили инженерные коммуникации, а также оборудовали ливневую канализацию и подпорные стенки. Дорожное покрытие выполнено с использованием современных технологий, снижающих шум и повышающих износостойкость.

Объект расположен на пересечении улиц Москалева и Гоголя и имеет протяженность 209 метров. Путепровод соединяет спальные районы города с железнодорожным вокзалом, что позволяет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центр Симферополя.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу освещения и озеленению. По предварительным оценкам, пропускная способность увеличилась вдвое, а время в пути для автомобилистов заметно сократилась.