Движение по «горбатому» мосту официально открыли в Симферополе
В Симферополе официально запущено движение по путепроводу на улице Москалева.
В ходе реконструкции полностью заменили пролетные строения, построили новые опоры и фундаменты, переустроили инженерные коммуникации, а также оборудовали ливневую канализацию и подпорные стенки. Дорожное покрытие выполнено с использованием современных технологий, снижающих шум и повышающих износостойкость.
Объект расположен на пересечении улиц Москалева и Гоголя и имеет протяженность 209 метров. Путепровод соединяет спальные районы города с железнодорожным вокзалом, что позволяет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центр Симферополя.
В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу освещения и озеленению. По предварительным оценкам, пропускная способность увеличилась вдвое, а время в пути для автомобилистов заметно сократилась.
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