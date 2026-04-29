В Крыму открыли первое модульное приёмное отделение экстренной помощи
В Симферополе начало работу первое в Крыму модульное приёмное отделение для оказания экстренной медицинской помощи. Объект создан на базе городской клинической больницы № 7. Проект реализован в рамках федеральной программы «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство заняло 8 месяцев.
Стоимость объекта составила 570 млн рублей. Дополнительно около 123 млн рублей направили из регионального бюджета на благоустройство территории и инженерные сети.
