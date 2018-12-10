Уралвагонзавод поставил аэропорту «Домодедово» тягач для эвакуации самолетов

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех поставил аэропорту Домодедово бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72. Главной задачей новой машины является эвакуация самолетов любого размера в случае возникновения внештатных ситуаций.

Домодедово — первый аэропорт в России, который приобрел гражданскую версию машины.

Закупка БРЭМ-1 — часть проекта по технологическому переоснащению аэродромной службы. Реализация проекта повысит скорость и эффективность эвакуационных работ при выкатке самолетов за пределы взлетно-посадочной полосы или рулежной дорожки на грунт или при повреждении шасси.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) массой 41 тонна оснащена полноповоротным стреловым краном максимальной грузоподъемностью 12 тонн и грузовой платформой для размещения контейнеров с инструментом, приспособлениями и запасными частями. Кроме того, на машине стоит электросварочная аппаратура для резки и сварки стали.

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Машина может проводить эвакуационные работы, которые требуют усилия вытягивания более 125 тонн, и способна отбуксировать широкофюзеляжный двухпалубный самолет. При этом тягач прокладывает эвакуационные пути на любой поверхности, в том числе через лесной массив.

Экипаж танкового тягача состоит из двух специалистов аэродромной службы Домодедово. Они уже прошли необходимую подготовку.

«Диверсификация на предприятиях Ростеха заключается как в выпуске новой продукции, так и в поиске новых рынков сбыта. Сотрудничество с аэропортом Домодедово демонстрирует, что у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения. БРЭМ-1 обладает всеми необходимыми техническими характеристиками для эвакуации и буксировки самолетов любого типа. Уверен, что она скоро появится в других аэропортах России», — заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.