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Медучреждения

В Сочи открыт перинатальный центр

  •  © admkrai.krasnodar.ru

Здание полностью достроено — получено разрешение на ввод в эксплуатацию, проведены пуско-наладочные работы, установлено необходимое оборудование. С 10 декабря центр может принимать пациентов.

Общая сумма финансирования составила 3,7 млрд рублей.

Общая площадь территории перинатального центра составляет 2,5 га. В структуру перинатального центра войдут женская консультация на 150 посещений в смену, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, отделение патологии беременности, родовое отделение с операционными, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, гинекологическое отделение с операционными.

С началом функционирования перинатального центра станет возможным совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи в тяжелых случаях женщинам и новорожденным не только из Сочи, но и из Туапсинского района.

В России таких медучреждений — единицы. До сегодняшнего дня в Краснодарском крае функционировали два региональных перинатальных центра — на базе детской краевой клинической больницы и на базе краевой клинической больницы № 2.

  •  © admkrai.krasnodar.ru

  •  © admkrai.krasnodar.ru

  •  © admkrai.krasnodar.ru

  •  © admkrai.krasnodar.ru

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https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/455599/

Краснодарский край, новое медучреждение
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • Human RS Human RS
    10.12.1816:21:06

    Ну вот и еще два в «копилочку» (вместе с Петрозаводским центром)     Теперь ждем новый перинатальный центр в Пскове и еще один новый в Москве.

    Фото с открытия:

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Human RS~16:57 10.12.18
    #1091679
  • Нет аватара Инженер2015
    10.12.1818:52:05

    В России таких медучреждений — единицы

    уже не единицы

    #1091723
  • Нет аватара termometrix
    10.12.1819:16:02

    На очереди в Пскове,Смоленске,ГКБ№ 67 в Москве и Сургуте

    •  © ugra-tv.ru

    Отредактировано: termometrix~19:18 10.12.18
    #1091728
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