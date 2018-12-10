В Сочи открыт перинатальный центр

Здание полностью достроено — получено разрешение на ввод в эксплуатацию, проведены пуско-наладочные работы, установлено необходимое оборудование. С 10 декабря центр может принимать пациентов.

Общая сумма финансирования составила 3,7 млрд рублей.

Общая площадь территории перинатального центра составляет 2,5 га. В структуру перинатального центра войдут женская консультация на 150 посещений в смену, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, отделение патологии беременности, родовое отделение с операционными, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, гинекологическое отделение с операционными.

С началом функционирования перинатального центра станет возможным совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи в тяжелых случаях женщинам и новорожденным не только из Сочи, но и из Туапсинского района.

В России таких медучреждений — единицы. До сегодняшнего дня в Краснодарском крае функционировали два региональных перинатальных центра — на базе детской краевой клинической больницы и на базе краевой клинической больницы № 2.