Мясной завод открылся в Северной Осетии

10 декабря во Владикавказе состоялось открытие нового предприятия по производству колбасной и пельменной продукции.

Завод будет выпускать десятки видов колбасс под торговой маркой «Деликат».

Коллектив предприятия составит 50 человек. Для сотрудников построено отдельное здание со столовой и залом отдыха с тренажерами.

Проект стоимостью 56 млн был реализован на принципах частно-государственного партнерства. В процессе работы и развития предприятия планируется выйти на следующие мощности: 247 тонн в год — объем производства говяжьих колбас, 296 тонн — производство пельменной продукции. 118,5 тонн — хинкалей.

Объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составит более 17 млн рублей.

На предприятии функционируют три основных зала общей площадью 1500 м2. В машинном зале установлено оборудование Волчок — мешалка «КТ 130», производительность которого составляет четыре тысячи 600 оборотов в минуту, также здесь есть и ленточная пила «КТ 400», необходимая для измельчения сырья. В формовочном отделении установлен специальный шприц для наполнения фаршем колбасной оболочки. Для упаковочного отделения закуплено новейшее оборудование немецкого производства.