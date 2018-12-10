Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

Мясной завод открылся в Северной Осетии

  •  © vladikavkaz.bezformata.com

10 декабря во Владикавказе состоялось открытие нового предприятия по производству колбасной и пельменной продукции.

Завод будет выпускать десятки видов колбасс под торговой маркой «Деликат».

Коллектив предприятия составит 50 человек. Для сотрудников построено отдельное здание со столовой и залом отдыха с тренажерами.

Проект стоимостью 56 млн был реализован на принципах частно-государственного партнерства. В процессе работы и развития предприятия планируется выйти на следующие мощности: 247 тонн в год — объем производства говяжьих колбас, 296 тонн — производство пельменной продукции. 118,5 тонн — хинкалей.

Объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составит более 17 млн рублей.

На предприятии функционируют три основных зала общей площадью 1500 м2. В машинном зале установлено оборудование Волчок — мешалка «КТ 130», производительность которого составляет четыре тысячи 600 оборотов в минуту, также здесь есть и ленточная пила «КТ 400», необходимая для измельчения сырья. В формовочном отделении установлен специальный шприц для наполнения фаршем колбасной оболочки. Для упаковочного отделения закуплено новейшее оборудование немецкого производства.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/kolbasnoj-i-pelmennoj-produktcii/71523658/

мясопереработка, Северный Кавказ, Северная Осетия , малый и средний бизнес,
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.12.1817:43:24

    •  © region15.ru

    #1091705
  • Нет аватара termometrix
    10.12.1819:20:51

    Вкусно    

    #1091729
  • Нет аватара Захарка
    10.12.1819:55:53

    Аааа, ну зачем выкладывать такое (фото к новости), я ж только с работы вернулся!!!

       

    #1091741
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      10.12.1820:02:21

          Увы, фото с завода без чиновников пока не нашёл. Может завтра утром появятся. Фотографии с Кавказа — это всегда проблема. Менталитет южных народов    

      #1091745
      • Нет аватара Захарка
        10.12.1821:21:05

        Да не, колбаса мне очень нравится, просто по приходу домой с голодухи аж в животе заурчало    

        #1091768
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,