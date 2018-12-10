«Вертолёты России» открыли сервисный центр в Перу

Центр технического обслуживания и ремонта вертолетов российского производства Helicentro Peru начал свою работу на базе ВВС Перу SEMAN в г. Лима. Центр создан при участии холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и будет осуществлять обслуживание вертолетов марки «Ми».

На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и главнокомандующий ВВС Перу Родольфо Гарсия Эскерре.

На мощностях данного предприятия компания Helicentro Peru будет осуществлять ремонт гражданских вертолетов типа Ми-17, эксплуатируемых в регионе, а холдинг «Вертолеты России» будет проводить капитальный ремонт вертолетов типа Ми-17 ВВС Перу.

«Создание центра по обслуживанию и ремонту российских вертолетов в Перу имеет стратегически важное значение — это позволит выполнять весь спектр работ без вывоза фюзеляжей с территории страны. Несмотря на то, что центр только начал работу, он уже обеспечен заказами до 2023 года — в ближайшее пятилетие запланирован ремонт порядка 40 вертолетов. Кроме того, выгодное географическое положение Перу и запас производственных мощностей предприятия позволяет рассматривать еще и заказы из других стран региона», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Перу является крупнейшим в Латинской Америке импортером вертолетов российского производства. В настоящее время в этой стране эксплуатируется более 100 российских вертолетов», — заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов. «Мы продолжаем работу по созданию унифицированной системы управления жизненным циклом нашей вертолетной техники в Перу. Открытие сервисного центра вертолетов значительно укрепляет наши позиции в Латинской Америке, приоритетном для Ростеха регионе».

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.