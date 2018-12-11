Как сейчас выглядит домашний стадион «Динамо».

«Чемпионат» побывал на экскурсии по домашнему стадиону московского «Динамо» («ВТБ Арена парк»), который готовится к открытию после длительной реконструкции. Обновлённый спортивный комплекс объединит под одной крышей хоккейную и баскетбольную площадки, футбольный стадион, а также торговый центр. Кроме того на арене планируется проведение концертных мероприятий.

Лучшие фотографии стадиона «Динамо» в Петровском парке — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.