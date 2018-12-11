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Фотофакты

Как сейчас выглядит домашний стадион «Динамо».

«Чемпионат» побывал на экскурсии по домашнему стадиону московского «Динамо» («ВТБ Арена парк»), который готовится к открытию после длительной реконструкции. Обновлённый спортивный комплекс объединит под одной крышей хоккейную и баскетбольную площадки, футбольный стадион, а также торговый центр. Кроме того на арене планируется проведение концертных мероприятий.

Лучшие фотографии стадиона «Динамо» в Петровском парке — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.

  •  © img.championat.com

  •  © img.championat.com

  •  © img.championat.com

  •  © img.championat.com

  •  © img.championat.com

  •  © img.championat.com

  •  © img.championat.com

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https://www.championat.com/football/news-3619989-kak-sejchas-vygljadit-domashnij-stadion-dinamo-luchshie-foto-obnovljonnoj-areny.html

Динамо, Москва, стадион
  • Нет аватара lefty
    11.12.1813:29:33

    Напоминает Нимбус BP-1729 из Футурамы   

    Интересно, там есть свой lovenasium?

    #1091927
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