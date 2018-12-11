Металлургический комбинат «Уралкуз» начал поставки крупнотоннажных поковок

Завод «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») начал поставки крупнотоннажных поковок. На продукцию растёт спрос со стороны машиностроительной отрасли. В текущем году реализовано уже порядка 1 500 тонн таких поковок.

Данные поковки завод производит из 50-ти тонных слитков Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»).

Для изготовления крупнотоннажных поковок диаметром до 100 см на заводе модернизировали кузнечнопрессовое оборудование, что позволило увеличить максимальный вес и размер продукции. Для «Уралкуза» это перспективное направление, поскольку подобную продукцию могут производить лишь единичные предприятия в России.

Новые виды поковок используются как предприятиями Группы «Мечел», так и экспортируются за рубеж — в Бельгию, Германию и Нидерланды. В планах дальнейшее расширение рынка.

«Изготовление крупных поковок — перспективное направление для „Уралкуза“. Подобную продукцию могут производить не многие предприятия в России, так как это требует установки специализированного оборудования. В ближайшее время наша линейка расширится за счет поковок из двух новых марок стали», — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.