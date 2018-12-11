«Московский коксогазовый завод» начал поставки кокса в Индию
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Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») поставил пробную партию кокса для предприятий Индии.
Первая партия кокса в 20 тыс. тонн для индийских потребителей была отгружена в конце октября. Реализация осуществлялась через сбытовую компанию «Мечел Карбон».
Потребитель остался удовлетворен качеством кокса. В ближайшие месяцы в Индию планируется отправить еще две партии продукции — в общей сложности порядка 30-40 тыс. тонн.
«Требования к качеству у новых партнёров достаточно высокие. Но все они не превышают наших обычных показателей. Так что надеемся на долгосрочное сотрудничество», — отметил коммерческий директор АО «Москокс» Борис Поспелов.
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