«Московский коксогазовый завод» начал поставки кокса в Индию

Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») поставил пробную партию кокса для предприятий Индии.

Первая партия кокса в 20 тыс. тонн для индийских потребителей была отгружена в конце октября. Реализация осуществлялась через сбытовую компанию «Мечел Карбон».

Потребитель остался удовлетворен качеством кокса. В ближайшие месяцы в Индию планируется отправить еще две партии продукции — в общей сложности порядка 30-40 тыс. тонн.

«Требования к качеству у новых партнёров достаточно высокие. Но все они не превышают наших обычных показателей. Так что надеемся на долгосрочное сотрудничество», — отметил коммерческий директор АО «Москокс» Борис Поспелов.