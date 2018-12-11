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Экспорт

«Московский коксогазовый завод» начал поставки кокса в Индию

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Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») поставил пробную партию кокса для предприятий Индии.

Первая партия кокса в 20 тыс. тонн для индийских потребителей была отгружена в конце октября. Реализация осуществлялась через сбытовую компанию «Мечел Карбон».

Потребитель остался удовлетворен качеством кокса. В ближайшие месяцы в Индию планируется отправить еще две партии продукции — в общей сложности порядка 30-40 тыс. тонн.

«Требования к качеству у новых партнёров достаточно высокие. Но все они не превышают наших обычных показателей. Так что надеемся на долгосрочное сотрудничество», — отметил коммерческий директор АО «Москокс» Борис Поспелов.

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http://metallicheckiy-portal.ru/news/2018/12/11/moskovskii_koksogazovii_zavod_nachal_postavki_koksa_v_indiy

Экспорт
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