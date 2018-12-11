Новое производство открыто в индустриальном парке АВТОВАЗа

10 декабря в индустриальном парке АВТОВАЗа в г. Тольятти стартовало новое производство компании «ХМ Рус», которая является дочерним предприятием немецкой фирмы «Heizkörper». На площади более 14000 кв. м будут выпускать высококачественные радиаторы отопления.

Общая сумма инвестиций в новое производство составляет 311 млн рублей.В настоящий момент в проект ООО «ХМ РУС» уже вложено порядка 50 млн рублей.

В 2019 году будет оснащаться еще одна сборочная линия. В перспективе предприятие планирует производить около 800 тыс. радиаторов в год, половина из которых пойдет на экспорт, а половина останется в России

Сегодня на площадках индустриального парка АВТОВАЗа уже работает 10 компаний-резидентов, которые создали суммарно 1210 новых рабочих мест. Проект, целями которого являются создание дополнительных рабочих мест в г. о. Тольятти и использование площадей, не задействованных в основном производстве АВТОВАЗа, будет развиваться и дальше. В 2019 году резидентами парка планируется создание еще 350 новых рабочих мест.